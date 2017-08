Czy pan istnieje, Mr. Lem?

Wydaje mi się, że pisanie biografii przypomina rekonstrukcję kierowcy rajdowego Johnsa z opowiadania Lema „Czy pan istnieje, mister Johns?".

Części ciała utracone podczas wypadków na torze wymienia się na sztuczne narządy i organy, wskutek czego jest coraz mniej Johnsa w Johnsie, a coraz więcej firmy produkującej protezy. W biografii Lema pióra Orlińskiego zachodzi podobne zjawisko: wprawdzie Lema jest w niej sporo, ale zdecydowanie za dużo Orlińskiego. Wojciech Orliński bez przerwy pisze o sobie, wypiera sobą swego bohatera – a przecież czytelnik biografii autora „Solaris" chce przede wszystkim czytać o Lemie, nie zaś o Orlińskim (we wzorcowej biografii Sutina o Philipie K. Dicku o Sutinie nie ma nic).

Początek „Życia nie z tej ziemi" sprawia jednak jak najlepsze wrażenie. Orliński pisze potoczyście, nie ma problemu z montowaniem fragmentów z życia Lema. Dobrze jest pokazany okupacyjny epizod Lema, z domysłami autora na temat niewyświetlonych do dziś tajemnic bohatera biografii. Przekonuje mnie teza Orlińskiego, że Lemowie szykowali się do opuszczenia Lwowa jeszcze za okupacji, ale tego nie zrobili, a potem było za późno. Zachwycił mnie obrazek, jak już w mieszkaniu na Klinach w Krakowie – w ramach zbyt daleko posuniętych żartów – Błoński wskoczył Lemowi na plecy, a Lem próbował go zrzucić, obijając się o meble w pomieszczeniu. Za mało jest takich nieznanych epizodów. Od pewnego miejsca biografia zamienia się w wypisy z listów Lema, Mrożka i „Dzienników" Jana Józefa Szczepańskiego. Wkład własny autora ogranicza się do kilku rozmów, które wspomogły tekst w stopniu nieznacznym. Niewiele też dały biografii podróże Orlińskiego, które odbył śladami Lema. Słynny pisarz nie był podróżnikiem, a więc tym bardziej należało zadbać o pokazanie jego związku z miejscami, w których przebywał. Nie dowiadujemy się, dlaczego Lem pomimo licznych zaproszeń nigdy nie odwiedził Ameryki.