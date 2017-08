Tomasz P. Terlikowski: Operacja Franciszek trwa

Najlepszym tego przykładem jest fake news o rzekomym wsparciu, jakiego papież miał udzielić walce o prawo do adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Tak, tak. Kilka dni temu przecież media, także katolickie, obiegł news o tym, że papież Franciszek miał rzekomo pogratulować gejowskiej parze, która adoptowała trójkę dzieci i zdecydowała się na ich chrzest. Ojciec Święty miał im także pobłogosławić. „Papież Franciszek życzy Panu szczęścia, przyzywając dla jego rodziny obfitości łask Bożych, abyście stale i wiernie żyli po chrześcijańsku jako dobre dzieci Boże i Kościoła" – napisano w liście z Watykanu do pary gejowskiej. A działacz gejowski Tony Reis, który stał za tymi doniesieniami, z entuzjazmem napisał na Facebooku: „Jestem bardzo szczęśliwy. Teraz mogę już umrzeć spokojny".

I nie ma co ukrywać, że gdyby była to informacja prawdziwa, to byłaby ona – najdelikatniej rzecz ujmując – zadziwiająca i konfundująca. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by Kościół katolicki mógł błogosławić parze, która żyje w grzechu ciężkim i krzywdzi dzieci (tak, tak; tak się bowiem składa, że w sporze o adopcję dla par gejowskich wcale nie chodzi o nieistniejące prawa dorosłych – nie ma przecież prawa do posiadania dzieci – ale o prawo dziecka do posiadania ojca i matki i życia w normalnej rodzinie). Byłoby to także sprzeczne z wieloma bardzo konkretnymi wypowiedziami Ojca Świętego w tej kwestii.

Tyle, że ta informacja prawdziwa nie była. Tak się bowiem składa, że odpowiedź, która przyszła do działacza LGBT Tony'ego Reisa i jego partnera, to standardowa odpowiedź, jaką Stolica Apostolska wysyła do każdego, kto prosi Ojca Świętego o błogosławieństwo. – Jest to standardowy język i błogosławieństwo, jakie wysyłane jest do wszystkich ludzi piszących do papieża. Dowody potwierdzają, że sekretarz stanu nie mógł wiedzieć, iż wysyła w imieniu papieża błogosławieństwo do homoseksualnej pary – podaje agencja ACI Prensa, powołując się na Biuro Prasowe Watykanu. „Papież nie mógł wiedzieć, że list trafi do gejowskiej pary, ponieważ został zaadresowany do jednej osoby w odpowiedzi na jej pismo" – uzupełniała pracownica Biura Paloma Garcia Ovejero. Nie jest to zresztą pierwszy taki przypadek. Dwa lata temu identyczny zabieg wykonała para lesbijek, która także szczyciła się wsparciem papieża.

I choć sprawa została wyjaśniona, to niestety niczego to nie zmieni w debacie publicznej. Tak się bowiem składa, że w procesie budowania fałszywego obrazu Franciszka rzeczywistość nie ma znaczenia. News poszedł już w świat, katolicy (i nie tylko) mogli przeczytać na tysiącach stron, że papież pobłogosławił gejowskiej parze, która adoptowała dzieci, że dokonał kolejnego przełomu. I nikomu, poza kilkoma może dziennikarzami, nie będą już przeszkadzały sprostowania, nikt się nimi nie zajmie. Świat został okłamany i tak już na długo pozostanie. A gejowscy działacze mają tego pełną świadomość. I dlatego wypuścili w świat kompletnie nieprawdziwe informacje.

Trzeba mieć świadomość, że ten proces będzie trwał. Lewica i gejowscy lobbyści znaleźli świetny sposób na budowanie wrażenia, że papież jest po ich stronie (choć w kwestii tzw. małżeństw jednopłciowych stanowisko papieża jest absolutnie jednoznaczne), i będą to robić. Wiedzą bowiem, że milion razy powtórzone kłamstwo staje się w myśleniu opinii publicznej prawdą. Dramatycznie to świadczy o ich metodach, ale także uświadamia, jak czujny musi być w tej chwili medialnie obecny katolik, by on także nie dał się wprowadzić w błąd.