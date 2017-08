Tomasz Krzyżak: Jan wciąż tnie, kornik trzyma się dobrze

Drogi Siewco, wbrew obietnicom nie pojawię się w tych dniach na wyżynach niebieskich. Tak jak kazałeś, udałem się na krótki wypoczynek. Odwiedzałem m.in. groby Twoich doradców – Piotra i Pawła, a także Biedaczynę z Asyżu. Otrzymałem jednak niepokojący list od mojego zastępcy i pilnie wróciłem nad Wisłę.

Donosił mi bowiem, że napięta już dość mocno przed moim wyjazdem sytuacja stała się jeszcze bardziej poważna. Nie mylił się. Konflikt Andrzeja z Pałacu z Antonim, który stoi na straży bezpieczeństwa wszelakiego, się zaostrza. Andrzej odmówił właśnie nominacji kilkudziesięciu oficerów na wyższe stopnie. Pierwszy raz od wielu lat zadziała się taka sytuacja! Wszyscy podejrzewają, że u prawych i sprawiedliwych wkrótce dojdzie do jakiegoś rozłamu. Ale wśród ludu nastroje o dziwo są dobre. Poparcie dla nich utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie i nic nie wskazuje na to, by miało spaść. Niektórzy upatrują w tym jakiejś ingerencji z góry, ale przecież my nie mamy z tym nic wspólnego...

By podnieść swoje notowania, Grzegorz ruszył w wakacyjne tournée po kraju. Był na plażach, ale zajrzał też na festiwal do Jerzego – tego, co to zimą serduszka czerwone rozdaje i mówi, że wszystko wolno. Ostatnio obraził nieco Krystynę – długowłosą posłankę z tytułem profesorskim, która sama słynie z ciętego języka. Wszyscy zastanawiali się, co z tego będzie, ale Jerzy się zreflektował i przeprosił. Wprawdzie Krystyna nie czuje się przeproszona, ale chyba rozejdzie się po kościach. Zresztą na tle innych ten konflikt wydaje się być błahostką.