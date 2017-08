Everspace. Żołnierz w przestrzeni kosmicznej

Dotarcie na drugi koniec miasta zajmuje mi nieraz godzinę. Przejazd z Warszawy do słonecznego Świnoujścia to całodzienna wyprawa. Nie rozumiem więc, dlaczego ludzie pchają się w kosmos. Życie jest zbyt krótkie, by spędzić je w podróży pomiędzy jednym układem planetarnym a drugim!

Akcja „Everspace" toczy się w czasach, w których takie wycieczki najwyraźniej nie są niczym skomplikowanym. Mało tego, okazują się niesamowicie przyjemne z uwagi na widoki za oknami. Kolejne losowo wygenerowane lokacje zachwycają swoją różnorodnością. Małe i duże planety przedzielone skalnymi okruchami, imponujące pierścienie otaczające niektóre globy czy sektory pełne wyładowań elektromagnetycznych wyglądają lepiej niż Tatry z wkomponowanym w zbocze gigantycznym hotelem. Gdzie jest więc pies pogrzebany? Ano w fabule, która zmusza gracza do toczenia efektownych kosmicznych walk z kolejnymi przeciwnikami!

Jako jeden z wielu klonów żołnierza kosmicznej federacji gracz przemierza kosmos w towarzystwie sarkastycznej sztucznej inteligencji. Co jakiś czas trafia na agresywne, wrogie jednostki, od myśliwców po olbrzymie niszczyciele. Atakuje też bazy zaopatrzone w zaawansowane systemy obronne. Starcia wymagają refleksu i zręczności, ale i taktycznego pomysłu na zwycięstwo. Przede wszystkim jednak trzymają w napięciu.