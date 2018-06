Isabel Olchowicz-Marcinkiewicz: Kaz miał ogromną potrzebę kontrolowania mnie – Jeżeli chodzi o mojego męża, to nie mam żadnych oporów. Mogę pani nawet powiedzieć, w jakim kolorze nosił majtki. Nasz związek od początku był publiczny za sprawą mojego męża i publicznie zostanie zakończony – mówi Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz. Na zdjęciu razem z Kazimierzem Marcinkiewiczem w klubie Utopia w 2009 r. na imprezie Finlandia Midnight Sun Forum

Nasz związek od samego początku upubliczniał mój mąż. To on był popularny i pokazywał się w tabloidach jako premier. A potem to samo robił z naszym małżeństwem. Dziś sądzę, że był uzależniony od mediów jak narkoman od używki - mówi Izabela Olchowicz-Marcinkiewicz.

Plus Minus: Dlaczego zostawiła pani sobie nazwisko męża, premiera Kazimierza Marcinkiewicza? Nie rozstajecie się w przyjaźni. Po pierwsze, ciągle jestem żoną Kazimierza Marcinkiewicza. W sierpniu mamy szóstą rozprawę rozwodową. Mam nadzieję, że ostatnią. Po drugie, nie lubię papierologii. Dla dziennikarzy jestem i będę Izabelą Marcinkiewicz. A czy to nie jest tak, że nazwisko Marcinkiewicz pozwala pani funkcjonować w mediach? Że dzięki temu ma pani swoich fanów na Facebooku i sprzedaje pani książki o swoim życiu? W tej chwili to nazwisko nie jest dla mnie ani plusem, ani minusem. Czy moją książkę ludzie kupili dla nazwiska mojego męża? Moim zdaniem nie. Owszem, na media (głównie brukowe) nazwisko Marcinkiewicz działa jak magnes. Gdy pisałam książkę „Zmiana", różne wydawnictwa proponowały, że ją wydadzą, pod warunkiem, że będzie w niej dużo o moim małżeństwie. I było. Tak, bo to książka o moim życiu, autobiografia. Ale informacji pryw...