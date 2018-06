Czemu mężczyźni wolą blondynki?

Mężczyźni oglądają się za blondynkami, jawnie lub skrycie, a naukowcy z całą powagą usiłują dotrzeć do źródła tego fenomenu. Jedno wiemy na pewno: z genetycznego punktu widzenia nie musimy się martwić o przyszłość blondynek.

Blondynka, brunetka, ruda (mężczyzn dotyczy to w takim samym stopniu) – kolor włosów, ewentualnie ich brak, jest rzucającym się w oczy znakiem rozpoznawczym każdego z nas, jedną z najbardziej uderzających cech aparycji.

Wprawdzie Jan Kiepura w piosence napisanej przez Roberta Stolza i użytej w filmie „Kocham wszystkie kobiety" z 1935 r. wyrażał vox populi, śpiewając: „Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę", ale szczególne upodobanie panów do kobiecych włosów blond jest tajemnicą poliszynela. W kulminacyjnym punkcie inwokacji wykonywanej przez Wiesława Michnikowskiego w Kabarecie Starszych Panów wyznaje i postuluje on zarazem: „Przy tobie będę artystą, wzruszeniem duszy do łez/ przy tobie będę z umysłu inteligentny jak bies/ przy tobie, w jednej osobie efebem będę ja, bądź poetą, mędrcem/ a z kobiet dużą blondyną ty bądź!".

Jeśli wierzyć poetom i malarzom, zawsze tak było. Blondynką była Helena Trojańska. Włosy ...