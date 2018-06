Tomasz Terlikowski: Wypowiedź papieża Franciszka jest niepoprawna, ale i profetyczna

Regularnie słyszę, że powinniśmy – oczywiście my katolicy – słuchać papieża. Od jakiegoś czasu powtarzają to szczególnie lewicowcy i szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z jakąś wypowiedzią, której autentyczności nie da się potwierdzić, powtarzaną jako rzekoma wypowiedź papieża.

Tak było, gdy papież miał powiedzieć (czy powiedział tego wcale nie wiadomo), że to Bóg stworzył kogoś gejem i on nie ma się tym przejmować. Czy wtedy, gdy znany z antykatolickich poglądów lewicowy redaktor naczelny dziennika „La Repubblica" przekonuje, że papież nie wierzy w piekło. Od razu podniosły się głosy, że mamy słuchać papieża, i zrezygnować ze średniowiecznych poglądów. I to mimo, że brak pewności, by Franciszek coś takiego powiedział, a prawdopodobieństwa niezrozumienia jego słów jest ogromne.

Gdy jednak wiadomo, co papież powiedział na pewno, gdy istnieją nagrania tych słów, gdy można w każdej chwili się do nich odwołać, to nagle lewicowi apologeci papieża nabierają wody w usta. Nikt już nie wzywa katolików (o niewierzących nie wspominając), żeby natychmiast przyjęli nauczanie papieskie, żeby je sobie przyswoili, żeby zrezygnowali ze swoich poglądów. Tak jest z niesamowitą wypowiedzią papieską, częściowo improwizowaną podczas spotkania ...