Kiedy detektyw jest pijany

Zawsze kiedy już wydaje się, że z estetyki czarnego kryminału (noir) już więcej nie da się wycisnąć, zwłaszcza po tym, co zrobił Polański w „Chinatown" czy Tarantino do spółki z Rodriguezem w „Sin City – Mieście grzechu", nagle pojawia się twórca, który próbuje odświeżyć wyeksploatowaną konwencję i „zagrać to jeszcze raz".

W ubiegłym roku sztuka reanimacji gatunku noir udała się Martinowi McDonaghowi w „Trzech billboardach za Ebbing, Missouri". Drugim filmem, nie tak głośnym i mniej docenionym, choć również niezwykle ciekawym, który bawi się estetyką czarnego kryminału, jest „Small Town Crime" nakręcony przez braci reżyserów Iama i Eshoma Nelmsów, który można oglądać po polsku na Netflixie. Twórcy za punkt wyjścia obrali klasyczny motyw upadłego gliny, który dostaje jeszcze jedną szansę od życia w postaci prywatnego śledztwa mogącego przywrócić mu utraconą niewinność. Już pierwsza scena „Small Town Crime" podpowiada, że na ekranie spodziewać się możemy gatunkowej zabawy schematami – pół żartem, pół serio, ale też bez trzymanki. Film otwiera trudny poranek Mike'a Kendalla. 45-letni chudy, żylasty mężczyzna schodzi do garażu, gdzie stoi ławeczka ze sztangą. Widzimy, że facet ma kaca giganta, ale zamiast dogorywać w pościeli, idzie na przebój i zaczyna wyciskać sztang...