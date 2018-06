Cieślik & Górski: Deportacja Thiago Cionka i makaron Neymara

Senegalscy kibice posprzątali swój sektor po meczu. I pozamiatane.

Mamy sukces na mistrzostwach. Polska drużyna dała nam powody do dumy, walczyła do ostatniej chwili, nie odpuszczając w żadnym pojedynku. Wygraliśmy z Niemcami i Francuzami, tylko w starciu z Włochami nam się nie udało. Ale i tak możemy pogratulować naszym zawodnikom i reprezentacji. We florecie.

No i po meczu. A może i po mundialu. Porażka z Senegalem była tak spektakularna, że wielu podejrzewa, chyba słusznie, iż współpracę z reprezentacją nawiązała Polska Fundacja Narodowa. Oni nie przepuszczą żadnej okazji, żeby strzelić samobója.

Nie pomogła błyskawica we włosach Lewandowskiego ani żadna ze 100 kampanii reklamowych, w których wzięli udział nasi piłkarze. Nie pomogło zaklinanie rzeczywistości i opowieści o sile polskiej reprezentacji. Tradycji stało się zadość: nasi rozpoczęli mundial w kompromitującym stylu, przegrywając 2:1 z Senegalem. W czasach naszej podstawówki powiedzielibyśmy, że jesteśmy w futbolu 100 lat za Murzynami. Ale w czasach politycznej ...