„Czuwaj”: Życie w obozie

Robert Gliński, przygotowując się do swego najnowszego filmu „Czuwaj", wiele czasu spędził, odwiedzając różne zgrupowania harcerskie. Po raz kolejny mógł obserwować tych, którzy wchodzą w dorosłość, poznać ich marzenia, ambicje, charakter. Ukazać reakcje na zachowanie innych. Poznać ich hierarchię wyznawanych wartości, stosunek do tradycji. Dostrzec tych, którzy wolą drogę na skróty.

Celem tych obserwacji nie było rzecz jasna ukazanie kondycji współczesnego harcerstwa polskiego, podzielonego zresztą na kilka organizacji, ale grupy ludzi tworzących pewną wspólnotę. Wspólnotę powstałą w celu krzewienia szlachetnych celów. Temat młodych ulegających indoktrynacji otoczenia, starających się zachować istotę własnej osobowości pojawiał się u tego reżysera wielokrotnie. Wystarczy wymienić tak głośne jego filmy, jak „Niedzielne igraszki" „Cześć, Tereska", „Świnki" czy „Kamienie na szaniec". „Czuwaj" konsekwentnie nawiązuje do tamtych tematów.

Chwilami przypomina współczesny thriller psychologiczny. Obserwujemy obóz harcerski, do którego dołączono grupkę tzw. trudnej młodzieży. W trakcie obozu dochodzi do aktów przemocy, jeden z uczestników ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Mamy tu co najmniej kilka udanych ról, dobrze wróżących na przyszłość ich odtwórcom. To przede wszystkim grający dwóch głównych antagonistów Mateusz Więc...