Tomasz Krzyżak: Niech chociaż na boisku będą sukcesy

Kochany Siewco! Jakże wielka jest Twoja łaskawość dla ludu, który powierzyłeś mej opiece. Po 37 dniach (niemal tylu, ile Ty przebywałeś na pustyni) szpital opuścił potężny Jarosław.

Jest szansa, że wszystko w tym kraju wróci na właściwe tory. Jak nie widzieć w tym Twojej ręki? To chyba był ostatni moment, bo pisałem Ci, że wszystko się rozłazi. A teraz chyba będzie już lepiej. Przynajmniej ja mam taką nadzieję.

Z ostatnich spraw, które się tu wydarzyły, muszę Ci donieść o zgorszeniu, które wywołał pewien Stanisław. Co innego mówił, co innego robił. I stał się kłopotem dla prawych i sprawiedliwych. Niektórzy wietrzą w tym podstęp jakichś służb specjalnych, ale ja wiem swoje.

Powinieneś też wiedzieć o działaniach Andrzeja z Pałacu. Otóż przedstawił on wreszcie pytania do planowanego przez siebie plebiscytu. Nie będę ich omawiał, ale gdy je poznałem, zrozumiałem, dlaczego Jarosław podchodził do tego pomysłu sceptycznie. Podpowiedziałem im kilka sposobów wyjścia z tej niewątpliwie trudnej sytuacji. Nie wiem, czy skorzystają. W ostatnim czasie kilka razy pokazali, że nie liczą się z moimi opiniami. Przestałem się tym przejmować. Ro...