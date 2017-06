Tomasz Terlikowski: Nie róbmy z chrześcijaństwa naszego islamu

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że bez religii i religijności Europa nie przetrwa. Jak dotąd wszystkie wielkie cywilizacje i kultury miały oparcie w sferze religijnej, a ufundowane były na sakralnym przeżywaniu rzeczywistości. I choć Europa jest dowodem, że na krótką metę możliwe jest istnienie cywilizacji i kultur a- czy nawet antyreligijnych, to błędem byłoby uznanie, że jest to sytuacja, która może się utrzymać dłużej.

A najlepszym na to dowodem jest to, że – wiele na to wskazuje – wchodzimy właśnie w okres mocnego starcia o charakterze religijnym na Starym Kontynencie. Islam, którego wyznawcy dostrzegli opróżnione z wartości religijnych przestrzenie, przystąpił do ataku, i to nie tylko za sprawą imigrantów, ale również konwertytów, których pozyskuje wśród etnicznych Europejczyków. I nie odpuści, dopóki albo nie zatrzyma go inna religijna siła (jak to ma miejsce na 50. równoleżniku, gdzie toczy się nieustanne starcie chrześcijaństwa i islamu), albo dopóki nie weźmie wszystkiego.

Z tej perspektywy dla przetrwania Europy w formie choćby zbliżonej do tego, co znamy, niezbędne jest chrześcijaństwo. Bez niego, bez przywiązania do chrześcijańskiej tradycji i ewangelicznych wartości nie przetrwamy jako narody i wspólnota cywilizacyjna. Miękki liberalizm, nihilizm życiowy, konsumpcjonizm nie dostarczają bowiem oparcia dla realnej walki o wartości czy przeciwstawienia się islamskiej determinacji. Albo więc – jak to niezmiernie mocno pokazywał kard. Joseph Ratzinger w znakomitym wykładzie „Europa Benedykta" – powrócimy do chrześcijaństwa albo... Europa przestanie istnieć. Wybór należy do nas, a konkretniej do elit, które obecnie Starym Kontynentem zarządzają.