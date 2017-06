Arkadiusz Marchewka, PO: Niby przykładni katolicy, a nie chcą uchodźców?

Na całym świecie rosną nierówności. Właśnie z tego powodu PiS trafił do wielu Polaków programem 500+. Naszą propozycją był jednolity kontrakt na pracę, oni zaproponowali żywą gotówkę. Nie zlikwidujemy tego programu, ale chcemy go ulepszyć - mówi Arkadiusz Marchewka, poseł PO.

Plus Minus: Może sprawy, jakie bym wzniecił w moim życiu wszawym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy...

To tekst rapera Łony ze Szczecina. To prawda, nasze miasto leży dość daleko od stolicy. Jadąc samochodem, mamy do pokonania 560 kilometrów. Bliżej jest do dwóch innych europejskich stolic – Berlina i Pragi. Komunikacyjnie nie jest łatwo. Tym bardziej że PiS zabrał ostatnio szczecinianom jeden z pociągów, który wczesnym rankiem wyjeżdżał do Warszawy i wracał późnym wieczorem tego samego dnia.