Adwokat Mark Fejgin: jak broniłem Pussy Riot i Nadię Sawczenko

Rosyjski wymiar sprawiedliwości przypomina trochę system sądownictwa w nazistowskich Niemczech - mówi Mark Fejgin, obrońca praw człowieka, adwokat m.in. Pussy Riot, Nadii Sawczenko i Romana Suszczenki.

Plus Minus: Nie boi się pan, że w końcu sam będzie potrzebował adwokata? Broniąc więźniów politycznych, napsuł pan władzy krwi...

Myślę, że to się może zdarzyć. Szczerze mówiąc, już kilka razy prosiłem o pomoc adwokata, kiedy próbowano rozpocząć przeciwko mnie sprawę karną. Tak było np. w 2012 r., kiedy śledczy chcieli mnie przesłuchać, ponieważ wziąłem udział w antyrządowym wiecu na placu Bołotnym. Jestem gotowy na podobne sytuacje, a nawet na to, żeby ze względu na swoje poglądy polityczne pójść do więzienia.