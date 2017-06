Dlaczego kochamy Magdę Gessler

Programy o gotowaniu zrewolucjonizował Jamie Olivier i jego pierwszy program „Naked Chef". Dziś majątek gotującego „chłopca z sąsiedztwa" media wyceniają na ok. 400 mln dol. W zestawieniu najbogatszych kucharzy świata Brytyjczyk przegrywa jednak z takimi kolegami z branży telewizyjnej, jak Gordon Ramsay z programu „Hell's Kitchen" czy japoński szef kuchni Alan Wong.

Ta karta wygląda jak akt zgonu" – to jeden z łagodniejszych cytatów z programu „Kuchenne rewolucje" prowadzonego przez Magdę Gessler. Celebrytka burzy mit, że Polacy wyjątkowo nie lubią, gdy ktoś nieustannie wszystko krytykuje. Gessler polscy widzowie kochają. Eksperci mediowego rynku uznają ją za kurę znoszącą złote jaja. Charakterna restauratorka i jej flagowy program w minionym roku przyciągnęły do TVN 162,7 mln zł (bez uwzględnienia rabatów udzielanych przez stacje reklamodawcom), aż o 30 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponownie to najlepszy wynik wśród wszystkich pokazywanych w Polsce programów celebryckich.

W maju tego roku średnia widownia „Kuchennych rewolucji" zbliżyła się do 2,8 mln widzów, a program nadawany jest już od sześciu lat. Wpływy z reklam rosną nie tylko dlatego, że Gessler ma stałą grupę fanów, którzy daliby się za nią, nomen omen, pokroić. TVN coraz bardziej szpikuje program reklamami i w ten sposób zwiększa jego wpływy. W 2015 r. w czasie emisji show telewizja wyemitowała niecałe 2,4 tys. przerw reklamowych i ok. 12 tys. spotów reklamowych, a rok później – już prawie 4 tys. przerw i aż 19 tys. reklam. Tym samym program Magdy Gessler przebił pokazywane od wielu lat hity, jak „Jaka to melodia" czy „Taniec z gwiazdami".