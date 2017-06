René Magritte. Zdrajca w dęciaku

50 lat temu zmarł René Magritte.

Tytuł frankfurckiej wystawy brzmi: „Zdrada obrazów". Cytat z tytułu obrazu, który przedstawia realistycznie oddaną fajkę. Poniżej tejże widnieje wypisana kursywą informacja/dezinformacja – „Ceci n'est pas une pipe" („To nie jest fajka"). Autor tej przewrotnej pracy nie żyje od pół wieku, ale jego dzieło (sprzed prawie 90 lat) przejawia nadzwyczajną witalność. W tysiącach wersji przeniknęło do popkultury, zyskując status tzw. ikony. Jej autorowi zapewne nie przemknęło przez myśl, że wraz z fajką wszedł do panteonu najsłynniejszych twórców XX-wiecznej sztuki.

A fajka, która nią nie jest? Trafiła do County Museum of Art w Los Angeles. Do miasta, gdzie założono Fabrykę Snów, fabrykę iluzji. René Magritte świetnie tam pasuje.