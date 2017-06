Bogusław Chrabota: Polityczne mity i miciki

Pierwszym politycznym mitem, który przygniótł połowę mojej generacji, a osobliwie mnie samego, była orwellowska wizja świata. W Polsce Ludowej komuniści zrobili oczywiście wszystko, żeby książki autora „Folwarku zwierzęcego" były nieosiągalne. Dostęp do pojedynczych egzemplarzy w bibliotekach mieli nieliczni. Robili zresztą z niego nie zawsze dobry użytek.

Pamiętam lojalnych wobec władz stanu wojennego publicystów, którzy bezczelnie łypiąc okiem do swoich mocodawców, próbowali tłumaczyć młodzieży, że w swojej najsłynniejszej powieści George Orwell miał proroczą wizję Stanów Zjednoczonych i NATO. Ojczysty blok wschodni był w tej optyce sielankową ojczyzną demokracji i humanizmu. Możliwe, że dalibyśmy się i zwieść, gdyby nie dobrodziejstwo niezależnego obiegu, które Orwella w oryginale oferowało w przynajmniej kilku wydaniach.

Inicjację orwellowską przeżyłem pięknego lata '84 wśród bujnych lasów dawnego powiatu limanowskiego podczas obozu naukowego sekcji filozofii prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rok był adekwatny, więc tematem przewodnim prac studentów pod przewodnictwem naszego ówczesnego guru, docenta Tomasza Studnickiego, były utopie i meandry myślenia utopijnego. Każdy miał wziąć pod szkiełko i oko jakiegoś wybitnego utopistę. Jedni wybrali Platona, drudzy Morusa, jeszcze inni Campanellę, Saint-Simona czy Marksa. Ja postanowiłem gruntownie przestudiować i przedstawić analitycznie wizję Georga Orwella, obudowując go innymi antyutopiami. Skupić się przez chwilę na Aldousie Huxleyu i Zamiatinie, którego powieść „My" poruszyła mnie dogłębnie kilka miesięcy wcześniej. Siedziałem więc nad Orwellem i jego interpretacjami przez kilka tygodni i mimo że sam referat i dyskusja zabrały nie więcej niż trzy godziny, wyszedłem z tej intelektualnej przygody jak po zderzeniu z wielotonową ciężarówka. Nie, to nie była kwestia wiary. Orwellowi nie dało się wierzyć. Jego wizja była zbyt literacka, a postacie zbyt papierowe. Liczyła się siła metafory. I wszystko, co z sobą niosła. To jak w poezji, której tembr potrafi kształtować emocjonalność pokolenia.