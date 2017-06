Jean-François Colosimo: Kiedy w Iraku nie będzie już chrześcijan

Wszyscy Irakijczycy cierpią,/ale to z wyznawców Chrystusa/uczyniono ofiary ekspiacyjne/za całe zło wojny domowej.

Kiedy w czerwcu 2006 roku, w przeddzień izraelskiego zbrojnego kontrataku przeciwko Hezbollahowi w Libanie, Condoleeza Rice przekształciła koncepcję „Wielkiego Bliskiego Wschodu" w „Nowy Bliski Wschód", katastrofa była już tak wielka, że amerykańska sekretarz stanu mówiła o nieuchronności „bólów porodowych". Dla chrześcijan z Iraku trwała udręka poprzednich dni. To oni jako pierwsi domyślili się, że odniesienie do wypraw krzyżowych nie upodobni ich jedynie do ukrzyżowanych, balansujących między macierzystą przynależnością do swojego Kościoła i wiernością wobec książąt fortuny. Wojskowa okupacja, która miała być działaniem opatrzności, stała się – i nie ma w tym nic zaskakującego – ich kalwarią. Żołnierze traktują ich jak źródło zasilające ich szeregi, powstańcy jak kolaborantów, których należy ukarać, a duchowni każdej ze stron mają ich za błądzących, których należy nawrócić. Nic nowego na tej ziemi, gdyż nowość przebija nieboskłon. To nie ludzie się zmienili, ale Bóg – a przynajmniej jego wyobrażenie, które głoszą jego kapłani.

Nowi apostołowie

Od czasów przybycia krzyżowców w średniowieczu chrześcijanie Orientu dokładnie poznali duchowe kłusownictwo, któremu okresowo podlegały europejskie chrześcijaństwa. Ale żarliwość amerykańskiego chrześcijaństwa, która miała służyć ich mobilizacji, w sposób dosłowny sprowadzi ich z dobrej drogi poprzez wykorzenienie. Ewangelizm mający za zadanie ewangelizować, jałmużnicy w wozach opancerzonych, a za nimi misjonarze określani ponad siedemdziesięcioma nazwami oraz kaznodzieje z około setki organizacji pracujący pod przykrywką akcji humanitarnej, angażujący się w prozelityzm, który tak tam, jak i gdzie indziej, jest ukierunkowany na lokalne religie, bez zaniedbywania chrześcijaństw historycznych – prawosławna Rosja, katolicka Brazylia, luterańskie Niemcy nie liczą się już jako Born Again. Nowi apostołowie odnowy proponują tym samym asyro-chaldejczykom spotkanie z Chrystusem, który bez wątpienia nie jest im znany, pomimo dumy z jaką utrwalają jego język ojczysty. Proponują odkrycie prawdy o Pismach, które przecież z pewnością same przekroczyły morza. Proponują uwolnienie się od tradycji, najlepiej folklorystycznych, które mogą tylko mącić spontaniczną relację z Ewangelią – bo ile mogą być warte dwa tysiące lat życia liturgicznego względem zainstalowania hotline do Nieba? Tam, gdzie spadają bomby, przelewają się również cuda. Ofensywa wojskowa i misjonarska karmią siebie nawzajem, przytłaczają ubóstwo wschodniego chrześcijaństwa i je zsyłają na Zachód, którego arsenały i banki mieszają się z katedrami – gdzie Bóg jest Amerykaninem.