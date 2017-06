Bijatyka nowej generacji

Ponad 30 lat minęło od premiery „The Way of the Exploding Fist" firmy Melbourne House – gry, która zapoczątkowała modę na wirtualne bijatyki. Gdyby jej fan przeniósł się w czasie i zaraz po wyjściu z wehikułu zobaczył „Injustice 2", pewnie uznałby, że śni. Postęp, jaki się dokonał w obrębie gatunku, jest bowiem gigantyczny.

Zamiast kilku kiepsko animowanych karateków w programie NetherRealm Studios pojawia się aż 28 postaci pochodzących między innymi ze świata DC Comics. Batman, Joker, Green Lantern czy choćby Bane wyglądają znakomicie i imponują sporym zestawem ciosów. Do tego dochodzi Sub-Zero ze świata „Mortal Kombat", innej cenionej bijatyki. To oczywiście nie przypadek, bo autorem obu produkcji jest Ed Boon, jeden z najbardziej cenionych twórców w branży. Świetne, klimatyczne lokacje i dopracowane animacje to również jego zasługa.

Mechanizm starć, chociaż przypomina ten z pierwszej części „Injustice", jest jednak nieco bardziej dynamiczny. Trzeba walczyć oszczędnie, bo energia nie do końca regeneruje się pomiędzy rundami, poza tym należy zwracać uwagę na pasek ciosów specjalnych i wykorzystywać je, kiedy tylko nadarzy się okazja. Co ciekawe, znaczenie ma nawet dobór strojów, które dostaje się za osiągnięcia w grze. Wpływają one na statystyki wojownika i często ułatwiają walkę.