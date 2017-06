Groźna władza nad genami

Historia genetyki obfituje w wydarzenia piękne i zatrważające. Jej przyszłość, rozgrywająca się na naszych oczach, zadecyduje o tym, kim będziemy. Kładąc kres mutacjom, możemy bowiem zagrozić ewolucji gatunku.

Gen jest dla XXI wieku tym, czym dla wieku XX był atom, choć stawia ludzkość przed jeszcze większymi wyzwaniami, głównie etycznymi. Podobnie jak atom gen jest darem, który może przynieść ogromne korzyści całej ludzkości, i niebezpieczeństwem mogącym prowadzić do tragicznych konsekwencji. W opublikowanym niedawno w „Plusie Minusie" (20 maja br.) wywiadzie jeden z najbardziej znanych polskich chirurgów, profesor Wojciech Noszczyk, stwierdził, że niewykluczone, iż genetyczna katastrofa już została wywołana. Wprawdzie w państwach demokratycznych badania i eksperymenty podlegają ścisłej kontroli, ale metoda „redakcji" genów, pozwalająca dodawać informacje do genomu i modyfikować konkretne fragmenty DNA, nie jest objęta żadnym patentem i korzysta się z niej już na całym świecie. Za jej pomocą niebawem będzie można stworzyć postczłowieka.

Inżynieria genomiczna nie jest zresztą sprawą odległej przyszłości. W 2015 roku na Uniwersytecie Sun Jat-sena w Kantonie zespół pod kierunkiem Junjiu Huanga z pomocą zarodków z kliniki in vitro próbował poprawić gen odpowiedzialny za jedną z powszechnych chorób krwi. Eksperyment przerwano, ponieważ zaszły również mutacje w genach koniecznych do przeżycia. Siddhartha Mukherjee, autor przystępnego i erudycyjnego „Genu. Historii intymnej" (w świetnym przekładzie Jana Dzierzgowskiego), podaje, że cztery chińskie zespoły badawcze pracują nad wprowadzeniem trwałych zmian do embrionów. „Postgenomiczny" człowiek, jak go nazywa amerykański onkolog i hematolog, jest więc na wyciągnięcie ręki.