Michał Szułdrzyński: Nie dajmy zrobić z siebie idiotów

W ubiegłym tygodniu dwa największe lewicowo-liberalne tygodniki postanowiły zawstydzić Polaków w ich ciemnocie i wstecznictwie. Pretekstem do tego stała się żona prezydenta Francji, a konkretnie jej wiek.

Na jednej z okładek widzimy specjalnie postarzoną twarz pierwszej damy Francji z podpisem: „Żona prezydenta Francji naruszyła tabu. W Polsce spór o panią Macron wpisał się w polityczne podziały". Drugi z tygodników poszedł jeszcze dalej i na okładce przedstawił starszą kobietę w miłosnym uścisku z młodzieńcem wraz z retorycznym pytaniem: „Czy to was szokuje? W Polsce związki z dużo młodszymi mężczyznami to wielkie tabu. Często są udane, ale nawet wtedy partnerzy wolą je ukrywać".

Modernizatorzy zwąchali dobry temat, jest kolejny punkt, dzięki któremu można sobie w imię postępu pohejtować polskie społeczeństwo. Ciemnogrodzianie są zbyt tępi, by zachwycić się niezwykłą nowością, jaką są romanse mężczyzn z kilka dekad starszymi paniami. Komu się to nie podoba, z pewnością jest seksistą, przeciwnikiem równouprawnienia i uważa, że tylko mężczyźni mają prawo do romansów z młódkami. Tak znalazł się kolejny argument do uprawiania dobrze sprawdzonej pedagogiki wstydu: będziemy was, tępaki, zawstydzać; kto się nie zachwyci, widać woli chować się za społecznym tabu, za którym tkwi przemoc, nierówność i z pewnością – co najgorsze – uprzedzenia religijne. Polacy po raz kolejny zawiedli...