Książki się kończą. Nadszedł czas seriali

Jeszcze całkiem niedawno rozmowa dwóch osób aspirujących do miana intelektualistów rozpoczynała się od pytania „co właśnie czytasz?". Obecnie zastępuje je coraz częściej pytanie „jaki serial teraz oglądasz?".

Jestem w stanie wymienić dziesięć seriali, które spokojnie można postawić na jednej półce obok dziesięciu najwybitniejszych europejskich powieści" – powiedział podczas spotkania ze studentami polonistyki w Muzeum Literatury Szczepan Twardoch, jeden z najpopularniejszych obecnie polskich pisarzy.

Pewien znajomy opowiadał mi kiedyś, że zdał sobie sprawę z tego, że musi obejrzeć „Grę o tron", kiedy dziewczyna, którą podrywał, powiedziała do niego: „Nic nie wiesz, Johnie Snow", a on nie miał pojęcia, co chciała mu przez to przekazać, bo nie widział serialu, z którego pochodzi ten cytat.