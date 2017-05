Jubileuszowe wystawy

200. rocznicę założenia Ossolineum uświetnią ekspozycje we Wrocławiu i Lwowie, a także plenerowe plansze, które przez rok będą jeździć po całym świecie

Nie ma jednej zbiorczej wystawy, która by wyczerpująco opowiedziała o historii Zakładu Naukowego im. Ossolińskich, bo też i nie ma tak wielkiej powierzchni muzealnej, na której można by opowiedzieć o instytucji, w której losach odbija się historia Polski. Zamiast tego Ossolineum we współpracy z instytucjami ukraińskimi we Lwowie zaplanowało kilka wystaw rozłożonych w czasie i przestrzeni.

Największą z nich będzie wystawa jubileuszowa we Wrocławiu zatytułowana „200 lat Ossolineum 1817–2017". Otworzy się 5 czerwca i potrwa do końca listopada. – Opowiada historię Ossolineum od narodzin idei założenia biblioteki publicznej dla społeczności polskiej we Lwowie aż po współczesność – opowiada dr Łukasz Koniarek, jeden z kuratorów. – Spora część wrocławian nie uświadamia sobie, że to instytucja przeniesiona ze Lwowa. Jej dzieje przypominają losy repatriantów, którzy przyjechali na Dolny Śląsk w poszukiwaniu nowej ojczyzny – mówi kurator.