Tylko to, co ambitne i wartościowe

Niemal od początku swojego istnienia Ossolineum prowadzi bogatą działalność wydawniczą i wystawienniczą.

Powstałe w 1827 roku we Lwowie Wydawnictwo Ossolineum jest najstarszą działającą nieprzerwanie oficyną wydawniczą w Polsce. W 20-leciu międzywojennym było m.in. wyłącznym wydawcą książek Henryka Sienkiewicza. W 1933 roku odkupiło od Krakowskiej Spółki Wydawniczej serię Biblioteka Narodowa publikującą klasykę polską i światową w opracowaniach wybitnych literaturoznawców. Seria ukazuje się w Ossolineum do dzisiaj. W latach 90. Wydawnictwo Ossolineum zostało skomercjalizowane, w 2007 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich został jego większościowym właścicielem, a w roku 2013 wróciło w jego struktury.

Dziś zespół wydawnictwa postawił przed sobą wymagający cel, by tworząc kolejny rozdział w historii zakładu, sięgać po to, co w literaturze wartościowe i ambitne. Aby to osiągnąć, przygląda się polskiemu dziedzictwu z nowych, mniej oczywistych punktów widzenia.