„Beholder". Lekcja historii

My, Polacy, dobrze wiemy, co to znaczy żyć w państwie totalitarnym. Niejedno widzieliśmy i swoje przeżyliśmy. Ale czy rzeczywiście? Młodzi ludzie nie pamiętają przecież komunizmu. Urodzili się w wolnym kraju bądź uważają go za odległe wspomnienie z dzieciństwa.

W sukurs przyjdą im programiści z syberyjskiej firmy Warm Lamp Games, którzy postanowili przybliżyć ówczesne realia graczom. I to w całej ich absurdalnej okazałości. Inspirowali się między innymi polską strategią „This War of Mine" oraz filmem „Życie na podsłuchu". Kto wie, może również serialem „Alternatywy 4". W grze „Beholder" pokazują świat mroczny i niepokojący, w którym każda decyzja może zaważyć na czyimś życiu.

Gracz wciela się w nowego dozorcę przeciętnej, raczej ponurej kamienicy. Razem z żoną i dwójką dzieci zajmuje równie nieciekawe mieszkanie, po czym rozpoczyna pracę. Do jego obowiązków nie należy jednak sprzątanie. Już w jednej z pierwszych misji bohater musi zainstalować kamerę u nieprawomyślnego lokatora oraz zdobyć potrzebne władzy informacje. Po złożeniu raportu na piśmie bądź telefonicznie sprawę przejmuje odpowiednia komórka policji.