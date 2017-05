Jerzy Jarzębski: Wysoki poziom

Powojenne dzieje serii Biblioteka Narodowa związane są głównie z Ossolineum.

To ogromne przedsięwzięcie i jeśli ma się dobrze, to znaczy, że ma się też dobrze literatura klasyczna. Właściwie w Polsce mało jest tego typu wydawnictw, które zajmowałyby się edycją klasyków w tak szerokim zakresie, jak robi to Ossolineum i z udziałem tak kompetentnego grona uczonych. Opracowania zamieszczone w poszczególnych tomach serii są właściwie osobnymi książkami naukowymi. Praca nad nimi jest na tyle prestiżowa, że poszczególni autorzy pilnują się nawzajem, by nie popełniać błędów i nie obniżać poprzeczki. Mają poczucie, że ich praca jest wyznacznikiem poziomu kultury narodowej. Ossolineum – instytucja żywa otwarta na czytelnika.

- prof. Jerzy Jarzębski, literaturoznawca