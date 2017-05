Prof. Wojciech Noszczyk: A może już wywołaliśmy genetyczną katastrofę?

Nie możemy nawet dopuścić do siebie myśli, że moglibyśmy genetycznie eksperymentować, ryzykując przyszłość ludzkości. Ale w krajach, gdzie nie ma kontroli nad takimi badaniami, wszystko może się zdarzyć - mówi prof. Wojciech Noszczyk, chirurg.

Plus Minus: „Nie podejmę cięć nawet w przypadku kamicy, pozostawiając ową czynność mężom uprawiającym ten zawód" – kazał przysięgać przyszłym lekarzom Hipokrates. Kto zajmował się sprawami chirurgicznymi, jeśli nie lekarz?

Prof. Wojciech Noszczyk: Chirurgia jako taka nie istniała, prostymi zabiegami zajmowali się rzemieślnicy, którzy nastawiali kości i leczyli rany. Hipokrates oczekiwał od lekarzy, że nie będą się brali do tego, czego nie potrafią. Lekarz miał leczyć, a od brudnej roboty byli inni. Właściwie ten podział utrzymywał się jeszcze długo, co najmniej przez całe średniowiecze. Kościół nie dopuszczał, by lekarz grzebał komuś w brzuchu. Byli przecież balwierze i cyrulicy, którzy leczyli złamania, wyrywali zęby i upuszczali krew. Osobnym cechem cyrulików byli specjaliści od usuwania kamieni z dróg moczowych.