The Beatles i „Sierżant Pieprz”. 50 lat najbardziej inspirującej płyty wszech czasów

50 lat temu ukazał się jeden z najsłynniejszych albumów pop „Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band" The Beatles. Reedycji będzie towarzyszył film „To było 50 lat temu" w kinach i na DVD. Planowanych jest wiele książek, bo od „Sierżanta Pieprza" zaczęło się lato dzieci kwiatów.

Już od 25 maja do 16 czerwca rocznicę premiery z 1 czerwca 1967 roku świętować będzie Liverpool, rodzinne miasto Beatlesów.

– „Sgt Pepper's" przesunął granice artystycznej kreacji i my chcemy zrobić to samo – zapowiedział Joe Anderson, burmistrz miasta. – Każda z piosenek z albumu zainspiruje nowe wydarzenie. Kanwą festiwalu świateł będzie „Lucy in the Sky With Diamonds". „Fixing a Hole" stanowi punkt wyjścia największego muralu w dorobku amerykańskiego artysty Judy'ego Chicago. „Lovely Rita" stanie się motywem przemarszu wielu połączonych orkiestr przez centrum miasta. Gigantyczny chór złożony z 60 mniejszych zespołów zaśpiewa na antenie BBC „When I'm Sixty Four". Jeremy Teller, dwukrotny laureat prestiżowej Turner Prize, wykona dwie instalacje poświęcone przyjaźni, oparte na piosence „With a Little Help From My Friends". „Within You Without You" da początek festiwalowi muzyki hinduskiej.