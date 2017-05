„Odmalujmy Polskę”. Remont u bohaterów antykomunistycznej opozycji

Choć brali udział w różnych uroczystościach patriotycznych, składali kwiaty, śpiewali hymn, chodzili na manifestacje, nigdy nie mieli poczucia takiego spełnienia jak wtedy, gdy odnowili mieszkanie dawnej antykomunistycznej opozycjonistki.

Rodzinny obiad, przy stole siedzi Piotrek, jego narzeczona, przyszli teściowie, przyszły szwagier. Między zupą, daniem głównym a deserem toczą się rozmowy, raczej o wszystkim niż niczym, w końcu padają dwie refleksje: smutna – że ludziom w Polsce powodzi się często źle, czasy są ciężkie, życie jeszcze bardziej, i optymistyczna – że czasem tak niewiele potrzeba, by to zmienić. I na tym mogłaby się historia skończyć, ot, posiedzieli, pojedli, ponarzekali, pocieszyli się.

Piotrkowi jednak zaświtała myśl, żeby na gadaniu się nie skończyło. – W mojej głowie zrodził się pomysł, trochę inspirowany Szlachetną Paczką, żeby zebrać grupę młodych ludzi i taką ekipą wpaść komuś do mieszkania. Żeby zanim przyjedzie nowa lodówka, pralka, telewizor, zabawki dla dzieci, to mieszkanie przyszykować, odmalować, wyremontować. W końcu to dom jest miejscem, do którego się zawsze wraca. A jeżeli nie wygląda przyjaźnie, to po prostu ciężko w nim żyć – opowiada Piotrek.