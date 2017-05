Wieżowiec pod asteroidą i kosmiczna winda

Adres: asteroida, blok C, klatka 890, stratosfera, dwudziesty szósty kilometr, mieszkanie 158 046 – taki może być adres kogoś, kto zamieszka w osiedlu projektowanym przez amerykańskich architektów.

Stephen Hawking, słynny brytyjski astrofizyk, kosmolog i fizyk teoretyk, przewiduje nieuchronną zagładę naszej planety z powodu globalnego ocieplenia i konfliktów, które mogą doprowadzić do wojny nuklearnej. Sztuczna inteligencja może wyprzeć rodzaj ludzki. Podczas wykładu w Oxford University 14 listopada 2016 r. badacz stwierdził, że jedyną nadzieją na to, że do zagłady ludzkości nie dojdzie, jest znalezienie planety, na którą moglibyśmy się przesiedlić. – Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie przeżyć kolejne tysiąc lat, jeśli nie uciekniemy z naszej planety – przyznał Hawking.

Wiadomość ta podana została po raz pierwszy 1 kwietnia bieżącego roku, ale wtedy, ze względu na datę, nikt nie potraktował jej poważnie. Teraz mamy już maj, możemy więc czytać bez cienia podejrzliwości: Jak zbudować największy budynek na świecie? Zawiesić go na asteroidzie, którą umieści się na ziemskiej orbicie. Taki pomysł narodził się w nowojorskiej pracowni Clouds Architecture Office. Na pierwszy rzut oka wydaje się on równie radykalny, jak nieprawdopodobny. A na drugi rzut oka?