„Prey”. Gra Arkane Studios kandydatem do tytułu gry roku

To nie jest zwykła strzelanina w stylu kultowego „Dooma".

Lee Harvey Oswald zawalił sprawę. Nie zdołał zabić prezydenta Kennedy'ego. Losy USA potoczyły się więc zupełnie inaczej. Dogadano się ze Związkiem Radzieckim i opracowano wspólny program kosmiczny. Z czasem wybudowano olbrzymią bazę orbitalną, którą później sprywatyzowano. W 2032 r. Talos-1 – bo o tym obiekcie mowa – naszpikowany jest nowoczesną amerykańską technologią, jednak przypomina sowieckie, monumentalne konstrukcje wzbogacone o elementy art déco. Niektórzy powiedzieliby pewnie, że to dzieło sztuki. Podobnie jak „Prey", pewny kandydat do tytułu gry roku.

To nie jest zwykła strzelanina w stylu kultowego „Dooma". Owszem, świat ogląda się oczami bohatera i nieraz pociąga za cyngiel. Tyle że klasyczne bronie producenci z francuskiego Arkane Studios przygotowali zaledwie dwie. Dodali za to kilka innych oryginalnych urządzeń, z których najciekawszy jest lepik. Strzelający dziwną, szybko twardniejącą mazią gadżet idealnie nadaje się do powstrzymywania szarżujących kosmitów, ale również do zaklejania rur, z których ulatnia się płonący gaz, budowania prowizorycznych osłon czy blokowania drzwi. Jedna mała spluwa i tyle zastosowań!