Tomasz Terlikowski: Bronię kanonu lektur

Z tej dyskusji można się śmiać, ale pokazuje ona głęboki problem, jaki mamy ze współczesną humanistyką i edukacją.

Jako człowiek niewykształcony i z niewielkiego miasta o wdzięcznej nazwie Warszawa mógłbym się zacząć podśmiewać z sugestii – zamieszczonej na łamach jednego z liberalno-lewicowych dzienników – że kolejną zbrodnią PiS jest zmuszenie licealistów do czytania w ciągu roku szkolnego sześciu, a może nawet siedmiu książek (i to – o zgrozo – w całości). Mógłbym nawiązywać do akcji wspieranej przez środowisko związane z ową gazetą i pytać, czy teraz liderki tego środowiska nie będą już sypiać z ludźmi, którzy książki czytają. Mam jednak poczucie, że mija się to z celem, bo w istocie nie odnosi się do meritum sporu. A ten jest całkiem realny.

O co bowiem chodzi? O to, czy polska edukacja potrzebuje kanonu, w tym kanonu lektur? Czy szkoła ma wprowadzać w pewien system i styl myślenia, czy też jedynie wypracowywać pewne nawyki zachowania i współdziałania, które w przyszłości mogą się przydać w pracy? Czy nauczyciele mają być wychowawcami, i to takimi, którzy pracują na rzecz przyszłości konkretnego państwa, czy wyłącznie przekazicielami umiejętności, i to takich, które możliwie nie są zakorzenione w żadnej konkretnej kulturze, ale określić je można mianem kosmopolitycznych? Nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego, czy konkretne rozwiązania proponowanej reformy uznamy za słuszne, czy też nie, propozycje reformy oświaty Prawa i Sprawiedliwości zakorzenione są w tym pierwszym paradygmacie (który – o czym też warto przypomnieć – jest jak najbardziej nowoczesny i nowożytny), a głosy ich krytyków wyrastają raczej z tego drugiego. Oba są, o czym też nie należy zapominać, ideologiczne i światopoglądowe, wynikają bowiem z konkretnej wizji człowieka i jego wychowania. Nie widać więc powodów, by uznać, że tylko jeden z nich jest nowoczesny i godny człowieka, a drugi przestarzały. Trzeba wybierać.