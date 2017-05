Tomasz Krzyżak: Zróbmy coś z wielebnym Tadeuszem

Drogi Siewco, zgodnie z ustaleniami przesyłam mój comiesięczny raport z kraju nad Wisłą. Sytuacja robi się tu coraz trudniejsza.

Siły zła rozpychają się coraz mocniej, wykorzystując każdą okazję do tego, by jeszcze bardziej skłócić ten naród. I, niestety, coraz częściej się to udaje. Ostatnio zaatakowano mocno prezydenta tego kraju, który nie ukrywa bliskich związków z Nami. Rzucił on pomysł, by przedyskutować kwestię zmiany ich najważniejszego prawa. Przyznam, że propozycja ta zaskoczyła nawet jego najbliższe otoczenie, ale wydaje się ciekawa. Tymczasem obrzucono go tu różnymi wyzwiskami i właściwie odrzucono zaproszenie do rozmowy. Tak w ogóle to oni przestali ze sobą normalnie rozmawiać. Ciągle się kłócą i licytują o byle co.

Przykład pierwszy z brzegu: Grzegorz z rampy wraz z nowoczesnym Ryszardem i zielonym Władysławem zorganizowali demonstrację przeciwko polityce Jarosława. Ten ostatni nie miał nic przeciwko, bo, jak mówił, takie manifestacje są dowodem na to, że nikomu nie ogranicza wolności. Ale jego zwolennicy natychmiast zaczęli wytykać Grzegorzowi, że w czasie marszu nie towarzyszyło mu 100 tys. ludzi, lecz jedynie 30 tys. Skomplikowane wyliczenia robiły telewizje, rozgłośnie radiowe itd. Tylko nikt nie wie, po co ta cała licytacja.