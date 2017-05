Fatima, Lourdes i Medjugorje, czyli Alfabet objawień Jacka Dziedziny

Kościół katolicki naucza, że innego objawienia niż to zawarte w Piśmie Świętym (ze swoją kulminacją w przyjściu na świat Syna Bożego) już nie będzie. Historia zbawienia, a przede wszystkim życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to pełnia prawdy potrzebna człowiekowi, by oferowane za darmo zbawienie przyjąć. Kościół jednak naucza również, że co jakiś czas Bóg „pozwala sobie" upomnieć się o człowieka w sposób nadzwyczajny właśnie w formie tzw. objawień prywatnych. Te zaś mają na celu tylko jedno: przypomnieć światu o tym, co zawarte jest w jedynym i ostatecznym Objawieniu, często w kontekście i nawiązaniu do bieżących wydarzeń, którymi żyje współczesny człowiek.

Nie jest przypadkiem, że najwięcej najważniejszych objawień miało miejsce w XX wieku – tylko w latach 1933–1990 samych maryjnych naliczono ponad 360 (choć uznanych przez Kościół zostało dotąd tylko kilka). W okresie, w którym wydawało się, że triumfują barbarzyńskie ideologie, interwencje nieba wyglądały niemal na „rozpaczliwe" próby uratowania człowieka przed zgubą, którą sam na siebie sprowadził. Również wiek XIX obfitował w objawienia, które do dziś oddziałują na Kościół. Oto ich autorski alfabet.

jak Amsterdam

Jest marzec 1945 r. Europa jeszcze krwawi w wyniku kończącej się II wojny światowej, gdy Maryja objawia się holenderskiej mistyczce Idzie Peerdeman. Przedstawia się jako Pani Wszystkich Narodów. Wszystko trwa do 1959 r. W pierwszych orędziach Peerdeman słyszy o przepowiedniach wydarzeń na świecie (m.in. wojny na Bałkanach czy powstania Państwa Izrael), natomiast w drugim etapie, od 1951 r., Maryja ma prosić o modlitwę na rzecz ogłoszenia kolejnego dogmatu maryjnego: że jest Współodkupicielką, Pośredniczką i Orędowniczką. Ta część objawień budziła zresztą najwięcej kontrowersji. Kościół bowiem, opierając się na Biblii, naucza, że nie ma innego Pośrednika między człowiekiem a Bogiem, tylko Jezus Chrystus. Nie ma też innego Odkupiciela. Jednocześnie rola Maryi w historii zbawienia jest tak wyjątkowa, że to przekonanie o współudziale w dziele odkupienia dojrzewało od dawna. Dopiero w 2002 r. biskup diecezji Haarlem-Amsterdam uznał nadnaturalny charakter tych objawień, jednak sama Kongregacja Nauki Wiary nie potwierdziła dotąd tego stanowiska.

jak Banneux i Beauraing

Belgia kojarzy się dziś raczej z duchową pustynią. Ale są na niej przynajmniej dwie oazy: w Beauraing i w Banneux miały miejsce uznane przez Kościół objawienia Matki Boga. W mediach tego nie pokażą, ale w tych dwóch sanktuariach życie niektórych ludzi odwraca się o 180 stopni (rocznie przybywa tam ponad 750 tys. osób z całego świata).

W Beauraing objawiła się Matka Boża Grzeszników, w Banneux Matka Boża Ubogich. Parę lat temu zdążyłem jeszcze poznać wizjonerkę z Beauraing Gillberte Degeimbre (zmarła niedawno), która w 1932 r. usłyszała orędzie o licznych nawróceniach. Jakby na potwierdzenie kilkanaście dni później w Banneux Maryja ukazała się Marietcie Beco, której ojciec był zagorzałym ateistą. Wkrótce poszedł do spowiedzi. Podobnych nawróceń w mocno zateizowanym regionie było bardzo dużo.

jak Cudowny Medalik

Lipiec, listopad i grudzień 1830 r. W kaplicy Sióstr Miłosierdzia przy paryskiej Rue de Bac nowicjuszce zgromadzenia Katarzynie Labouré ukazuje się Matka Boża i prosi o... wybicie medalika z jej wizerunkiem i odpowiednią modlitwą: „O, Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy". Warto zaznaczyć, że właśnie te słowa mocno przyczyniły się do ogłoszenia w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Objawienie w Paryżu było pierwszym maryjnym od półtora wieku. Pojawił się w nim również motyw pośrednictwa Maryi: trzymając w ręku kulę ziemską z krzyżem na górze, podnosiła ją w geście modlitwy, a promienie światła wychodzące z pierścieni na Jej palcach miały symbolizować łaski, jakie Maryja wyprasza u swojego Syna. Dziś kaplica Matki Bożej od Cudownego Medalika to jeden z obowiązkowych punktów na trasie pielgrzymkowej we Francji.

jak Fatima

Kluczowe dla XX wieku objawienia maryjne. Troje małych pastuszków: Łucja, Hiacynta i Franciszek, widzi i – poza Franciszkiem – słyszy Maryję, która od 13 maja 1917 r. przekazuje co miesiąc swoje orędzia. Pani, jak nazywają ją dzieci, ukazuje się na zielonym dębie (później miejscowe władze opanowane przez portugalską masonerię nakazały ścięcie tego drzewa). W publikacjach najczęściej skupiano się na trzech tajemnicach fatimskich. Po pierwsze, dzieci miały wizję piekła, czyli miejsca, które wielu teologów zachodnich już dawno wykreśliło ze swoich słowników. Druga tajemnica dotyczyła ustanowienia nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi i zapowiedzi, że jeśli ludzie nie przestaną obrażać Boga, przyjdzie kolejna, jeszcze gorsza wojna. Była też zapowiedź prześladowań Kościoła oraz nawrócenia Rosji. Trzecia tajemnica, upubliczniona dopiero przez Jana Pawła II, to właściwie obraz męczeństwa ludzi Kościoła, w tym Ojca Świętego, ale tak naprawdę wszystkie trzy tajemnice należy traktować jako jedną całość. Fatima z pewnością była najbardziej znaczącym objawieniem maryjnym w XX wieku.

jak Gietrzwałd

To jedyne objawienie maryjne uznane przez Kościół w Polsce za autentyczne. W 1877 r. dwie dziewczynki usłyszały od Maryi zapowiedź, że jeśli ludzie będą się gorliwie modlić, Kościół na terenie Królestwa Polskiego nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów. Kontekstem były prześladowania duchowieństwa katolickiego na terenie zaboru rosyjskiego po powstaniu styczniowym.

jak św. Józef

To nietypowe objawienia, bo ze św. Józefem w roli głównej. W brazylijskiej miejscowości Itapiranga w latach 1994–1998 pojawiał się on wraz z Maryją i Jezusem. Maryja jak zwykle prosiła o nawrócenie, modlitwę różańcem oraz o częste korzystanie z sakramentów. Ale poprosiła też o nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa. A i sam św. Józef miał przekazać 22-letniemu chłopakowi dwie obietnice: „Tak jak ja jestem sprawiedliwy i wierny w oczach Boga, tak też ci, którzy poświęcą się nabożeństwu do mojego serca, będą czyści, sprawiedliwi i święci w Jego oczach. Napełnię was łaskami i cnotami, wspierając was w codziennej drodze do świętości". Na początku 2010 r. lokalny biskup w oficjalnym rozporządzeniu uznał Itapirangę za miejsce objawień świętej Rodziny.

jak Kibeho

Rwanda. Przez dwa lata (1981–1983) Matka Boża ukazywała się trzem dziewczynom, wzywając ponownie do nawrócenia i pokuty. Objawienia zostały uznane dopiero w 2001 r. i powszechnie uważa się, że były one zapowiedzią krwawej wojny domowej, jaką w 1994 r. zgotowały sobie plemiona Tutsi i Hutu.

jak Lourdes

Od 11 lutego 1958 r. Bernadeta Soubirous miała objawienie Pięknej Pani w grocie Masabielle. Pani przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie. W sumie Bernadeta miała 18 objawień, a znakami potwierdzającymi autentyczność miały być liczne uzdrowienia związane ze źródłem wody, które pojawiło się podczas objawień. Dzisiaj to jedno z najważniejszych, obok Fatimy, sanktuariów maryjnych w Europie. Działająca przy Lourdes komisja lekarska dostaje rocznie tysiące świadectw o uzdrowieniach. Kościół, zawsze ostrożny w badaniu takich przypadków, uznał dotąd tylko kilkadziesiąt z nich za cudowne.

jak Miłosierdzie Boże...

Nie ma wątpliwości, że orędzie Bożego Miłosierdzia, jakie usłyszała św. Faustyna od samego Jezusa, jest najważniejszym objawieniem nie tylko w XX wieku. Przypomnienie światu o miłości miłosiernej Boga, który, zanim przyjdzie sądzić świat, daje nieograniczone niczym, poza ludzką zatwardziałością, miłosierdzie, było absolutnie kluczowe dla Kościoła we współczesnym świecie. „Dzienniczek" siostry Faustyny i przede wszystkim koronka do Bożego Miłosierdzia stały się rozpoznawalne na całym świecie. Kult Bożego Miłosierdzia zmienił Kościół i pokazał mu na nowo jego najważniejszą misję.

...i jak Medjugorje

To jedna z największych tajemnic – dlaczego objawienia, jeśli rzeczywiście mają miejsce w tej położonej w Bośni i Hercegowinie wiosce, trwają już tak długo. Od 1981 r. Kościół nie może orzec nic rozstrzygającego o objawieniach Gospy (Pani), bo zgodnie z prawem można to zrobić dopiero po ich zakończeniu. Owoce duszpasterskie i liczne nawrócenia przemawiają za tym, że kult maryjny jest tam zdrowy i autentyczny. Dopóki jednak autentyczność objawień, jakich doznaje sześć osób, nie zostanie uznana, nie można organizować oficjalnych kościelnych pielgrzymek, choć jednocześnie Kościół nie zakazuje prywatnych wypraw do tego miejsca.

jak Oława

Tutaj Kościół nie ma wątpliwości – wizje Kazimierza Domańskiego były raczej parodią objawień i przykładem, jak łatwo można zorganizować wokół siebie tłumy wyznawców szukających taniej sensacji. Znany rencista założył nawet Stowarzyszenie Ducha Świętego, choć treści rzekomych objawień, jawnie sprzeczne z nauczaniem Kościoła, nie mogły od Ducha Świętego pochodzić. Tym też kierował się Kościół w rozeznaniu tego zjawiska, które podzieliło mocno lokalną społeczność. Sam Domański zrobił z siebie kogoś w rodzaju guru. W jego altance, jak twierdził, 8 czerwca 1983 r. miała się objawić Maryja. W zapisanych treściach „objawień" pojawiło się tyle nonsensów, a samo zachowanie wizjonera było na tyle kontrowersyjne, że nawet bez specjalnej komisji teologicznej można było uznać, że tym razem nie mamy do czynienia z autentycznymi objawieniami.

jak Soufanieh

W alfabecie objawień szkoda byłoby pominąć Syrię. Soufanieh to dzielnica Damaszku, gdzie w listopadzie 1982 r. chrześcijanka Myrna Nazzour, wraz z dwiema koleżankami, w tym jedną muzułmanką, modliły się przy łóżku chorej przyjaciółki. I to muzułmanka zauważyła w czasie modlitwy, że ręce Myrny pokryte są olejem i promienieją światłem. Myrna położyła ręce na głowie chorej i ta trzy dni później wyzdrowiała. W grudniu Myrnie zaczęła się ukazywać Maryja. Rok później na rękach dziewczyny (od paru lat zamężnej) pojawiły się stygmaty. W orędziach kobieta usłyszała o wezwaniu do pokoju i jedności między wyznaniami chrześcijańskimi. Ważne jest to, że objawienia te uznają wspólnie bliskowschodnie Kościoły prawosławne i katolickie.

jak Zeitoun

Bliskim Wschodem też kończymy ten wybiórczy alfabet objawień. W egipskiej miejscowości Zeitoun w latach 1968–1971 miały miejsce zjawiska, które widział nie jeden ani troje wizjonerów, ale miliony świadków. W nocy widoczna była postać Matki Boga unoszącej się nad dachem kościoła. Nad jej aureolą gołębie tworzyły znak krzyża. I tak dwa lub trzy razy w tygodniu. To pierwsze objawienie, które było nawet... transmitowane przez telewizję. To w tym miejscu według tradycji Święta Rodzina schroniła się po ucieczce do Egiptu. Stojący w tym miejscu koptyjski kościół św. Marka jest jednym z najważniejszych dla chrześcijan. Muzułmanin, który zobaczył na niebie to zjawisko, jechał na operację do szpitala. Do operacji nie doszło, bo stwierdzono nagłe wyzdrowienie. To nietypowe objawienie uznali również wspólnie biskupi katoliccy, prawosławni, a nawet lider wszystkich kościołów protestanckich w Egipcie. ©?