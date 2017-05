Emmanuel Macron: Mistrz marketingu, sprawny polityk czy mąż opatrznościowy Francji?

Emmanuel Macron samotnie i dostojnie przemierzający dziedziniec Luwru w dniu swego zwycięstwa, przy dźwiękach „Ody do radości" – ta scena na długo pozostanie w pamięci Francuzów. Tym bardziej że nie jest to scenografia przypadkowa. W końcu Luwr, najpierw rezydencja Króla, później Napoleona Bonaparte jako konsula (jeszcze nie cesarza), a potem jego bratanka Napoleona Luisa Bonaparte jako prezydenta, to symbol spotkania nowego przywódcy z Historią. To nawiązanie do bonapartyzmu, tej mieszanki idei monarchistycznej z ideą demokratyczną, a może nawet nawiązanie do gaullizmu, który kładł nacisk na bezpośrednią więź wybrańca narodu z ludem. A z kolei „Oda do radości", samotny marsz i szklana piramida to czytelne nawiązania do François Mitterranda i jego symbolicznego marszu do Pantheonu z różą w dłoni, wieczorem 10 maja 1981 r. Prezydenta wybranego pod hasłem changement, zmiany fundamentalnej, głębokiej, zrywającej z dotychczasowym modelem społeczeństwa. Ta starannie wyreżyserowana przez speców od marketingu politycznego scena symbolizuje w jakimś sensie antysystemowość, europejskość i wrażliwość społeczną Macrona.

Dziecko szczęścia

Każde wybory prezydenckie są inne, ale te różniły się od pozostałych francuskich wyborów pod wieloma względami. Wygrał kandydat, który nigdy nie aspirował do jakiegokolwiek urzędu z wyboru. Jedyny raz, gdy to zrobił, od razu zdobył Pałac Elizejski. Kandydat, który nie miał za sobą wielkiej partii politycznej, a jego ruch polityczny En Marche! został powołany do życia ledwie rok temu. Kandydat, który wystąpił przeciwko utrwalonemu we francuskiej polityce podziałowi prawica – lewica, który przecież strukturyzował francuską politykę od dawien dawna. Od 1958 r., czyli początku gaullistowskiej V Republiki był nieledwie warunkiem politycznej skuteczności. Ci, którzy próbowali się z niego wyłamać (Alain Poher, Jean Lecanuet, François Bayrou) ostatecznie ponosili klęski.

Wydawało się, że ów dwubiegunowy mechanizm zgniecie każdego śmiałka, który przeciwko niemu wystąpi. Zwycięstwo Macrona spektakularnie temu zaprzecza. Świadczy też o głębokim kryzysie umiarkowanej prawicy (Les Republicains) i umiarkowanej lewicy (Le Parti Socialiste). Ta druga jest dziś na skraju rozpadu i marginalizacji. Oboje kandydaci, którzy weszli do II tury (a troje z pięciu, którzy uzyskali najlepsze wyniki) prezentowało się jako „antysystemowi". Nawet jeśli nimi w istocie nie są, to sam fakt, że tak przedstawiali się wyborcom, może oznaczać, że istniejący system polityczny i społeczny jawi się zwykłym ludziom jako coś obcego, czy wręcz wrogiego. Coś, z czym trudno się identyfikować. Mało pocieszająca konkluzja w kraju, który sam siebie uważa za kolebkę demokracji w Europie kontynentalnej.

Zakończone wybory doskonale opisuje określenie – le dégagisme – czyli czyszczenie, wymiatanie ze sceny starych, zgranych figur. Nowe życie nadał mu kandydat skrajnej lewicy, Jean-Luc Mélenchon, opisując w ten sposób sensacyjnie zakończone prawybory Partii Socjalistycznej. Niesłusznie jednak dostrzega w tym procesie rodzaj żelaznego prawa historii.

Nawet sensacyjne zwycięstwo Macrona, dokonało się nie tylko dzięki politycznej sprawności kandydata. Pomogła mu w tym seria szczęśliwych przypadków. Gdy rok temu Macron obwieszczał założenie swojego ruchu politycznego, żaden poważny komentator nie brał pod uwagę, że nowicjusz może wygrać te wybory. Okazało się, że przewidzenie całego ciągu wydarzeń nadzwyczajnych jest wyjątkowo trudne.

Gdyby w Partii Socjalistycznej po zwycięstwie w prawyborach Benoît Hamona, partia stanęła za nim murem, nie doszłoby do masowego głosowania tradycyjnych wyborców socjalistycznych na Macrona. Gdyby "Le Cannard Enchaîné" nie ujawnił afer, które drastycznie podkopały autorytet François Fillona, zwycięzcy prawyborów w szeregach Republikanów, to niemal na pewno w drugiej turze zmierzyliby się Fillon i Marine Le Pen. A wtedy prezydentem zostałby najprawdopodobniej Fillon.

Sukces Macrona jest spektakularny i bezprecedensowy, ale bez szczęśliwych zbiegów okoliczności, skończyłby on swoją prezydencką przygodę z wynikiem kilkuprocentowym.

Zwycięzca z rozsądku

Kiedy ogląda się obraz triumfalnego marszu Macrona przez dziedziniec Luwru, zakończony owacją tłumu, można odnieść wrażenie masowego poparcia Francuzów dla młodego człowieka w dobrze skrojonym płaszczu. Nie dajmy się jednak po raz kolejny zwieść marketingowym chwytom. Wyjąwszy bowiem ów wiec polityczny zwolenników Macrona, nigdzie – ani w Paryżu, ani na prowincji nie zanotowano przejawów masowej spontanicznej radości. Żadnego porównania z 10 maja 1981, kiedy lud Francji tłumnie wyległ na place i ulice miast i miasteczek, by fetować zwycięstwo ówczesnej „wielkiej zmiany". Macron wygrał z ogromną przewagą, zdobywając aż 66 proc. głosów. Ale te liczby mogą mylić. Aż 12 milionów wyborców (25,5 proc. uprawnionych) nie wzięło udziału w głosowaniu, najwięcej od 1969 r., gdy starcie w II turze Georges'a Pompidou i Alaina Pohera było powszechnie oceniane jako nie oddające rzeczywistych podziałów politycznych. Liczba głosów, w których nie wskazano żadnego z kandydatów sięgnęła 4 milionów (11,5 proc. uprawnionych). Łącznie z głosami nieważnymi ponad jedna trzecia wyborców (37 proc.) uznała zatem, że pojedynek Macron – Le Pen nie jest tym, czego oczekiwali. Te liczby muszą niepokoić nie tylko wszystkich demokratów, ale przede wszystkim demokratycznie wybranego prezydenta.

Z badań wynika, że aż 43 proc. wyborców Macrona w II turze zagłosowało na niego tylko dlatego, by prezydentem nie została Marine Le Pen. To się nazywa le vote de protestation – głosowanie dla zamanifestowania sprzeciwu wobec kontrkandydata. Tylko 33 proc. głosów było motywowanych nadzieją na rzeczywiste zmiany, które uosabia Macron, 16 proc. – jego programem, a 8 proc. – osobowością.

Upragniona większość

Nowy lokator Pałacu Elizejskiego świadomie nawiązywał do gaullistowskiej koncepcji prezydenta utrzymującego bliską więź z narodem. Tymczasem wydaje się, że ta więź w chwili wyboru Macrona na najwyższy urząd jest wyjątkowo wątła. Bliski związek głowy państwa ze społeczeństwem często okazywał się ułudą, gdy przychodziło do wyborów parlamentarnych. Ustrój polityczny V Republiki nie daje prezydentowi automatycznie wielkiej władzy. Udaje mu się ją dopiero uzyskać, zdobywając większość w Zgromadzeniu Narodowym. Charles de Gaulle, a za nim kolejni prezydenci zawsze w obliczu wyborów parlamentarnych (a ściślej mówiąc wyborów do izby niższej, przed którą politycznie odpowiedzialny jest rząd) odwoływali się do argumentu: „skoro wybraliście mnie na najwyższy urząd, dajcie mi teraz narzędzia, dzięki którym będę mógł wprowadzić w życie program, który wam przedstawiłem". Ten argument zwykle działał. Jedynym wyjątkiem były wybory w 1988 r. Czy zadziała także tym razem?

Siła oddziaływania instytucji politycznych na zachowania wyborców jest duża. Jeśli prezydent nie ma w Zgromadzeniu „swojej" większości, Francji grozi la cohabitation, czyli współrządzenie prezydenta z określonego obozu politycznego z premierem z obozu przeciwnego. Na świadomych wyborców wizja ta działa.

Wybory do Zgromadzenia Narodowego odbędą się 11 i 18 czerwca. Jest więc dużo czasu, by zyskać lub stracić zwolenników. Problemem partii Macrona jest to, iż wciąż jest w budowie i nie ma dobrze rozbudowanych instytucji w terenie. Tam zaś jej kandydaci będą musieli konkurować z rywalami z istniejących od dawna partii, które wprawdzie są w kryzysie, ale jej poszczególni, dobrze wrośnięci w lokalny kontekst kandydaci, mogą stawić skutecznie czoła nowej formacji.

Pod macronowskim szyldem majorité presidentielle zapewne zechce kandydować wielu eminentnych polityków Partii Socjalistycznej (Gérard Collomb, Ségolene Royale, Jean-Yves Le Drian). Zapowiedział to już były premier Manuel Valls. Z jednej strony może być to atut, z drugiej jakaż to nowa jakość, gdy w szeregach partii epatującej zmianą są znani politycy rządu, który został tak masowo odrzucony przez wyborców? O tym kłopocie świadczy chłodna reakcja liderów République en Marche na ofertę Vallsa. Do Macrona chce się też przyłączyć kilku wybitnych Republikanów (np. Bruno Le Maire, Christian Estrosi). Jak pogodzić to z tym, że nowy prezydent osiągnął sukces głównie dzięki zakwestionowaniu starej klasy politycznej.

Przewidywanie wyniku En Marche! jest w tej sytuacji wybitnie ryzykowne. W poniedziałek 15 maja, po objęciu urzędu, Emmanuel Macron ogłosi zapewne nazwisko nowego premiera, a wkrótce potem skład nowego rządu. Będzie to wskazówka dotycząca przyszłej strategii politycznej. Ale i tak będą to bardziej spekulacje niż prognozy. Nigdy wcześniej prognozowanie powyborczego układu politycznego we Francji nie było tak trudne. Istnieje ryzyko, że macronistom nie uda się zdobyć większości w Zgromadzeniu. Sondaż przeprowadzony wieczorem w dniu II tury przynosi zaskakującą informację: 61 proc. ankietowanych nie chce, by Emmanuel Macron miał większość w Zgromadzeniu.

Wielka niewiadoma

Na razie wszystkie scenariusze trzeba brać pod uwagę. Być może nowy prezydent będzie dalej uwodził wyborców swoją młodością, śmiałością, przełamywaniem schematów, co da mu sukces w postaci większości absolutnej w Zgromadzeniu Narodowym. Czy ta nowa siła polityczna będzie rzeczywiście nowa pod względem idei, mimo że pod względem kadrowym wcale nową nie jest?

Być może uwodzenie nie okaże się w pełni skuteczne i majorité presidentielle będzie miała tylko większość relatywną. Taki był przypadek prezydenta François Mitterranda w 1988 r. Mianował on wówczas premierem Michela Rocarda, człowieka który miał polityczną zdolność przyciągania centrystów. Udało mu się w miarę sprawnie rządzić, szukając poparcia w zależności od rodzaju ustawy, którą chciał przeforsować. Macron jest w gruncie rzeczy centrystą, chociaż tego nie mówi, więc możliwe, że mógłby funkcjonować w podobnym układzie. Relatywna większość może też być niewielka. A wtedy zawsze można próbować zawrzeć koalicję sprzecznych żywiołów, jak to się robi często w Berlinie. Ale w dziejach V Republiki byłoby to coś nowego.

W tym kontekście pojawił się plan części Republikanów, by w takim wypadku starać się doprowadzić do przyspieszonych wyborów. W końcu nie można wykluczyć, że obóz prezydencki znajdzie się po czerwcowych wyborach w mniejszości i będzie zmuszony do współrządzenia. Taki układ był już praktykowany dwukrotnie (Mitterrand – Chirac i Chirac – Jospin). W przypadku francuskich zwyczajów politycznych nie jest to stan naturalny, ale w końcu rządzić się dawało. Centrysta Macron nie powinien mieć z tym większego problemu.

Skoro Macron został prezydentem raczej przez szczęśliwy zbieg okoliczności, niż przez odnalezienie kamienia filozoficznego francuskiej polityki, to na czym w ogóle polega jego oryginalność? Skoro w kampanii prezydenckiej nieraz popełniał gafy i popadał w sprzeczności wskazujące na to, że w pewnych obszarach jego poglądy są nieukształtowane, czy jest w stanie szybko nadrobić braki? Czy poza wrażeniem nowości i chwytami marketingu politycznego jest w nim coś, co go rzeczywiście wyróżnia? Coś, co czyni go rzeczywiście mężem opatrznościowym w trudnej sytuacji kraju? Nie on jeden głosi postulat „więcej unii w Unii Europejskiej", nie on jeden nawołuje do oszczędności i do uczynienia gospodarki bardziej konkurencyjną – tu jest dużo podobieństw do François Fillona i innych Republikanów. Macron nie jest oryginalny, gdy chce połączyć rynek i opiekuńczość – tego nauczył się od liberalnego socjalisty Dominique Straussa-Kahna, a po trochu od socjalisty realisty Michela Rocarda.

Emmanuel Macron jest oryginalny w dwóch obszarach. Tam, gdzie głosi pochwałę przełamywania systematycznego politycznego podziału na lewicę i prawicę, mówiąc, że podział ten zabija dobre pomysły, które wszak mogą się narodzić wszędzie, pod dowolnym politycznym szyldem.

Jest też oryginalny w apelowaniu raczej do jednostek niż do kolektywu, gdy głosi pochwałę indywidualnego wysiłku, pracy, która pozwala osiągnąć sukces i przekroczyć takie czy inne ograniczenia statusu społecznego. Przy czym w tym apelu do jednostki nie jest zwolennikiem indywidualizmu, bo nie jest zwykłym liberałem. Jest socjalliberałem, który widzi jednostkę bardziej jako osobę, której rozwój najpełniej dokonuje się we wspólnocie.

Można powiedzieć, że jest to jakaś hybryda filozofii personalistycznej z socjalliberalną doktryną społeczno-gospodarczą. W tym sensie Macron jest po prostu zwolennikiem zdrowego rozsądku. Ale czy zdrowy rozsądek wystarczy, gdy nie ma się ani doświadczenia, ani odpowiedniej struktury politycznej za plecami, ani silnie ukształtowanych poglądów na historię i kulturę własnego kraju, ani w końcu wielkiego kapitału zaufania społecznego? ©?