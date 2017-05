Marek Magierowski: Zderzenie rzecznika z Pałacem Prezydenckim

"Serdeczne podziękowania za miłe słowa na TT. I najlepsze życzenia dla nowego rzecznika Krzysztofa Łapińskiego" – to ostatnie na razie słowa, jakie na Twitterze napisał Marek Magierowski, były już dyrektor Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta. Od tego czasu na jego twitterowym koncie zapadła cisza. Jednak nie ma mowy o ciszy wokół tematu odejścia Magierowskiego z Pałacu Prezydenckiego i okoliczności, w jakich nastąpiło.

Wielu dziennikarzy – a w tym środowisku trudno znaleźć w Warszawie kogoś, kto nie znałby go osobiście – uważa, że jego odejście to spore osłabienie Pałacu, zwłaszcza teraz, gdy Andrzej Duda coraz częściej wysyła sygnały o prowadzeniu bardziej niezależnej polityki. Ale już w samej prezydenckiej kancelarii taka opinia nie jest powszechna. Grał na siebie i nie pozyskał sojuszników – tak można by streścić najczęściej wyrażaną opinię, gdy pytamy o Magierowskiego współpracowników Dudy.

Tweety erudyty

Magierowski (rocznik '71) karierę dziennikarską rozpoczynał w „Gazecie Poznańskiej". Wcześniej była iberystyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Języki – a raczej ich znajomość – stale przewijają się w opowieściach o Magierowskim. Zna ich siedem. Po „Gazecie Poznańskiej" w latach 1995–2001 pracował dla „Gazety Wyborczej", najpierw w oddziale poznańskim, później w Warszawie. W grudniu 2015 r., wkrótce po objęciu przezeń funkcji w Pałacu, pracę w nielubianej na prawicy gazecie wypomniał mu na antenie o. Tadeusz Rydzyk, zirytowany tym, że „Nasz Dziennik" nie dostał miejsca w prezydenckim samolocie lecącym do Kijowa. Wpływowy redemptorysta ogłosił nawet koniec współpracy toruńskich mediów z Kancelarią Prezydenta.

Jak mówi nam dziennikarz „GW" Paweł Wroński, Magierowski trafił do centrali, do warszawskiej „Gazety Wyborczej" z opinią prymusa, bardzo dobrze poukładanego człowieka z Poznania. Później przeszedł do „Newsweeka", a stamtąd na pięć lat trafił do „Rzeczpospolitej", w której został wicenaczelnym. Wreszcie został publicystą tygodnika „Do Rzeczy".

Gdy w 2015 r. Magierowski żegnał się z pracą dziennikarza, w jego wpisie w portalu tygodnika hasło „Gazeta Wyborcza" już nie padło.

„Żegnam się z moimi kolegami, z którymi przeżyłem w ostatnich latach fantastyczną, intelektualną przygodę, przechodząc szlak bojowy od »Rzeczpospolitej«, przez »Uważam Rze«, po »Do Rzeczy«" – napisał. Swój wpis żartobliwie zatytułował „Z »Do Rzeczy« przechodzę do rzeczy", a poniżej całkiem już serio wyjaśnił: „W nowej roli skupię się na skromnym odcinku kształtowania – głównie za granicą – dobrego wizerunku Polski oraz prezydenta, jako jej najwyższego przedstawiciela".

Przychodził do Pałacu z wizerunkiem błyskotliwego erudyty, specjalisty od spraw zagranicznych, trudnego przeciwnika w dyskusjach, do których zawsze był bardzo dobrze przygotowany. I z tak dobrą prezencją, że znajomi żartowali, iż na prezydenta nadaje się raczej on niż jego nowy szef. W rozmowach o nim i dziś niemal zawsze pada stwierdzenie, że dobrze się ubiera, niezależnie od okoliczności.

Nie brakowało jednak głosów krytycznych, a przeszłość wypominał mu nie tylko o. Rydzyk. Cytowano jego złośliwe tweety, jako nieprzystające komuś, kto teraz ma reprezentować głowę państwa. Przykład? „***PILNA*** Marszałkini Kopacz, po drodze do Pekinu, wyląduje w Pjongjangu. W towarzystwie Kim Dzong Una zwiedzi tamtejszą fabrykę wiader" – to wpis na Twitterze z maja 2013 r.

Dwie funkcje, żadnej teki

Magierowski przyszedł do Pałacu we wrześniu 2015 r., dyrektorem Biura Prasowego była wówczas jeszcze Katarzyna Adamiak-Sroczyńska. To ona go ściągnęła do Kancelarii i to jemu ustąpiła wkrótce miejsca (początkowo zajmował się tylko dyplomacją publiczną). – Przełomem była wizyta Dudy w Chinach, w listopadzie 2015 r. – mówi nam osoba zorientowana w sytuacji. W tak ważnych podróżach prezydentowi towarzyszy zwykle zaufane grono, więc fakt, że Magierowski był w składzie delegacji, świadczył o jego wzmacniającej się pozycji wśród prezydenckich urzędników. Dobrze rozumiał się z szefową Kancelarii Prezydenta Małgorzatą Sadurską i to ona, ponoć właśnie w czasie chińskiej wizyty, zdecydowała, że przejmie Biuro Prasowe.

1 grudnia Magierowski oficjalnie przejął funkcję Adamiak-Sroczyńskiej, która pożegnała się z Pałacem. – Nie było to pożegnanie w dobrej atmosferze, panowało przekonanie, że Sroczyńska zupełnie sobie nie poradziła – twierdzi nasz rozmówca.

Można się spotkać z opinią, że już w samej nominacji Magierowskiego kryła się zapowiedź jego rozstania z Pałacem. Jak zauważa osoba dobrze znająca polityczne kulisy, „przyszedł bez zaplecza politycznego, ale i bez politycznego umocowania". Rozmówcy „Plusa Minusa" zwracają uwagę, że następca Magierowskiego w roli rzecznika, poseł PiS Krzysztof Łapiński, wynegocjował nie tylko stanowisko, ale i tekę ministra w Kancelarii Prezydenta, tak samo jak czynili to przechodzący do Pałacu politycy: Michał Kamiński (za czasów Lecha Kaczyńskiego) czy Sławomir Nowak (za prezydentury Bronisława Komorowskiego).

Magierowski ministrem nie był, formalnie nie był też rzecznikiem. Choć faktycznie tę rolę pełnił – zresztą ku niezadowoleniu części prezydenckiej ekipy. Jego przeciwnicy z Kancelarii twierdzą, że nie tylko słabo radził sobie jako osoba zarządzająca zespołem ludzi, ale też wobec łączenia dwóch funkcji zwyczajnie brakowało mu czasu na dopilnowanie pewnych spraw. Zdaniem jego krytyków efektem były np. exodus pracowników Biura Prasowego i słabo działająca strona internetowa.

– Nie grał na prezydenta, promował tylko siebie – zarzuca mu też jeden ze sceptycznie nastawionych do Magierowskiego współpracowników Dudy.

Na to wszystko nałożył się jeszcze nieunikniony chyba konflikt z Krzysztofem Szczerskim, kiedyś posłem PiS, od dawna blisko współpracującym z Andrzejem Dudą, odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne ministrem w jego Kancelarii. – Marek jako specjalista w kwestiach międzynarodowych był skazany na to, by z nim współpracować. Źle to wyglądało od samego początku – słyszymy od jednego z rozmówców.

W kwietniu 2017 r. Szczerski został szefem gabinetu prezydenta, w Pałacu zmieniła się drabinka służbowa i Magierowski zaczął podlegać jemu, a nie Sadurskiej. W tym momencie jego los w Pałacu był już przypieczętowany. Magierowski coraz mniej pasował do Kancelarii, nominacja dla Szczerskiego oznaczała dla niego kłopoty, a do tego wszystkiego prezydent zaproponował przejęcie funkcji rzecznika Łapińskiemu.

Magierowski mógł zostać na stanowisku szefa Biura Prasowego. Jednak trudno było to sobie wyobrazić, jeśli pamiętać o jego ogromnej ambicji, połączonej z pracowitością i profesjonalizmem, która zawsze pchała go do przodu, do kolejnych awansów, sukcesów w dziennikarstwie. Mówią o niej wszyscy nasi rozmówcy.

W ubiegły piątek Magierowski ogłosił, że odchodzi z Pałacu.

Problem z czytaniem

Jakim był rzecznikiem? Dziennikarze podkreślają, że zwykle mogli liczyć na odpowiedź z jego strony. I mimo lepszych lub gorszych relacji jego zachowanie było niemal zawsze profesjonalne. Magierowski przez lata wyrobił sobie siatkę połączeń i kontaktów w Warszawie, które ułatwiły mu jego pracę rzecznika. I mimo zastrzeżeń jego byłych współpracowników nigdy nie wywołał takiego PR-owego kryzysu swoimi wypowiedziami jak np. prezydencki minister Andrzej Dera, który przyznał, że Duda siedem razy był na nartach w tym sezonie.

Doceniają go też politycy. – Zawsze bardzo dobrze się z nim dyskutowało – mówi nam Piotr Zgorzelski, który wielokrotnie spierał się z Magierowskim w programie „Kawa na ławę" w TVN 24.

Magierowski sam stawał się tematem, gdy w grę zaczynały wchodzić relacje z PiS. Odrębną kwestią były jego relacje z Nowogrodzką, czyli szefostwem partii. Naraził się samemu Jarosławowi Kaczyńskiemu, gdy przyznał, że Sejm nie powinien śpiesznie, do późnych godzin nocnych pracować nad kolejną ustawą o TK. To był lipiec 2016 r. Kaczyński powiedział kilkanaście godzin później: „Rzecznik dzisiaj chyba wcześnie wstał i nie wiedział, że KOD wycofał swoją propozycję ws. TK – stąd ta szybkość".

W grudniu 2016 r. w „Faktach z zagranicy" w TVN 24 Magierowski oświadczył, komentując ranking najbardziej wpływowych osób przygotowany przez opiniotwórczy portal Politico.eu: – To nie Jarosław Kaczyński, ale Andrzej Duda jest najważniejszą osobą w Polsce, bo tak wynika z Konstytucji RP.

Takie wypowiedzi nie uchodziły uwadze polityków PiS. Ponownie zaiskrzyło niedawno, gdy wybuchła sprawa wymiany listów między prezydentem a szefem MON Antonim Macierewiczem. Upublicznienie sporu – de facto dotyczącego kontroli nad armią – było partii nie na rękę. Niezadowolenie wyraził Kaczyński, a rzecznik PiS Beata Mazurek stwierdziła, że z listów wynika tylko to, że trzeba później się z nich tłumaczyć. W reakcji Magierowski wypalił, że „według prezydenta Andrzeja Dudy pisemna forma kontaktu między urzędami zazwyczaj nie odpowiada tym osobom, które mają problem z czytaniem. Ten brak można uzupełnić w szkole".

Wielu naszych rozmówców z PiS przy różnych okazjach – zawsze prosząc o zachowanie anonimowości – źle wypowiadało się o zdolnościach Magierowskiego i Pałacu w ogóle, jeśli chodzi o „robienie polityki".

Wypowiedzenie wojny

Teraz jednak sytuacja się zmienia. I to w kierunku, który jeszcze kilka miesięcy temu zostałby przyjęty z niedowierzaniem. Duda powierzył funkcję rzecznika wspomnianemu Krzysztofowi Łapińskiemu, który zasłużył się w zwycięskich dla PiS kampaniach wyborczych w 2015 r., ale dziś jest w partii jej czołowym krytykiem – z tego powodu marginalizowanym. Tę nominację odebrano na Nowogrodzkiej jednoznacznie. – To wypowiedzenie wojny – twierdzi nasz rozmówca z partii rządzącej.

Czy polityk Łapiński okaże się lepszy niż były dziennikarz Magierowski w realizacji zadania, które – tak jak dla jego poprzednika – jest największym wyzwaniem w dotychczasowej karierze? To się dopiero okaże, ale pewne jest, że buty, w które wchodzi, są bardzo duże. ©?