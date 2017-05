Jacek Tacik: Zamach na Jana Pawła II

Siostra Letizia Giudici: Mężczyzna uciekał, próbował zygzakiem wymijać przestraszonych wiernych. Mierzył na oślep z broni. Celował we mnie. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że pistolet się zaciął. Krzyczałam: „Łapcie go! To on strzelał!". Nikt nie reagował.

Zanim zaczniemy, ustalmy jedno: nie jestem bohaterką, nie uratowałam papieża, nie goniłam zamachowca i nie wyrwałam mu broni. Różne rzeczy o mnie pisano. Zrobiłam po prostu to, co każdy zrobiłby na moim miejscu.

Czyli co?