Nowoczesna nie jest jak "Titanic" polskiej polityk

Widać wyraźnie, że nasze propozycje programowe to nie jest to, o co obecnie chodzi młodzieży. Nam bliski jest pewien racjonalizm polityczny, a on raczej trafia do ludzi już dorosłych, dojrzałych, którzy mają przedsiębiorstwa - mówi Adam Szłapka, poseł Nowoczesnej

Rz: Jakiś pechowy ten pokój, do którego mnie zaprosiłeś. Przed Nowoczesną swoje miejsce miał tu Ruch Palikota. Przedtem SDPL...

A jeszcze wcześniej Unia Wolności i Unia Demokratyczna.