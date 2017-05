Irena Lasota: Komu szkodzą prezerwatywy?

Na początku lat 90., kiedy Stany Zjednoczone były zdeterminowane, by budować demokrację, pokój i sprawiedliwość w krajach postkomunistycznych, spotkałam w Waszyngtonie grupę ukraińskich i rosyjskich kobiet, które odbywały turę po USA, by zapoznać się z problematyką świadomego macierzyństwa

Zaproszono mnie na podsumowanie, gdzie oceniano przydatność tego programu. Kobiety, w większości mężatki, dziękowały urzędnikom Departamentu Stanu za niezwykle pouczające doświadczenie, jakim była podróż wzdłuż i wszerz po Ameryce, by odwiedzić kilkanaście ośrodków świadomego macierzyństwa (Planned Parenthood). Potem poszłyśmy razem na na kawę i one, pękając ze śmiechu, opowiadały mi, że od Nowego Orleanu po San Francisco tłumaczono im, jak ważne jest zapobieganie ciąży, i pokazywano im, jak nakłada się prezerwatywy na modele członków różnorodnych kolorów i rozmiarów. Przy okazji pokazywano im piękne miasta, okoliczne parki i lasy oraz zapraszano do restauracji na bardzo smaczne posiłki. Kobiety z krajów, w których nie można było dostać mydła czy mleka, podziwiały różnorodność prezerwatyw, które u nich przeważnie były w jednym kolorze i w jednym rozmiarze.

Prezerwatyw podobno nie brakowało. Kobiety przyznawały, że taka podróż edukacyjna potrzebna byłaby mężczyznom, a nie kobietom, ale wolały, żeby jednak kobiety objeżdżały Stany Zjednoczone, a nie faceci, którzy doskonale wiedzą, co robić z prezerwatywami, ale nie bardzo lubią ich używać.