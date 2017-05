Michał Szułdrzyński: Czym się różni prawactwo od prawicy?

Joanna Szczepkowska przed tygodniem starała się w „Plusie Minusie" pokazać, czym różni się lewica od lewactwa.

Oburzona nagrodą dla Natalii Przybysz, która usunęła ciążę, by mieć łatwiejsze życie, by „nie było sprawy", zdefiniowała lewicę jako „szlachetną postawę" polegającą na walce z wyzyskiem, nierównościami, sprzeciwie wobec rzeczywistości, która da się sprowadzić wyłącznie do kapitalizmu. Lewactwo zaś to podejście do życia tak, by „nie było sprawy". „Po pierwsze, orgazm, potem najwyżej aborcja" – pisze Szczepkowska. „Jedzmy więc, kupujmy, bawmy się. Sprowadźmy uchodźców, byle tylko nie do naszych eleganckich mieszkań".

Warto ten sam podział przeprowadzić po drugiej stronie. Czym innym jest bowiem prawica, a czym innym prawactwo, choć to drugie jest ostatnio coraz modniejsze. Inaczej niż w przypadku lewicy i lewactwa osią podziału nie są kwestie obyczajowe. Ale prawactwo ma się do prawicy tak jak lewactwo do lewicy w swoim podejściu do świata: prawak – podobnie jak śniący o nowym społeczeństwie lewak – dąży do rewolucji, chce zmienić świat, społeczeństwo, politykę.