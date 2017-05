Michał Okoński: Jesień patriarchy

Oto sytuacja szekspirowska: stary władca nie zauważył, że jego czas minął. Trzyma się tronu, choć lud dawno zapomniał o jego zasługach. Statystyki są bezlitosne: Arsene Wenger, 67-letni menedżer Arsenalu prowadzący londyński klub od 21 lat, przeżywa najtrudniejsze chwile w trenerskiej karierze.

Po raz pierwszy jego klub dał się pokonać w czterech wyjazdowych spotkaniach z rzędu i tracił w tych meczach po trzy gole, co Arsenalowi nie zdarzało się od 1929 roku. Po raz pierwszy, po ubiegłotygodniowej porażce w derbach z Tottenhamem, Arsenal zakończy sezon za lokalnym rywalem. Pewne od dwóch dekad miejsce w pierwszej czwórce angielskiej ekstraklasy – co ważne: dające prawo gry w Lidze Mistrzów – oddala się coraz bardziej. Trzykrotny mistrz Anglii, sześciokrotny wicemistrz, nie wiedzieć kiedy stał się chłopcem do bicia. „Z niezwyciężonych stali się niewidzialni", powiedział w BBC świetny przed laty napastnik Chris Sutton, czyniąc aluzję do miana „Invincibles", jakim określano drużynę Arsenalu w sezonie 2003/2004, kiedy nie przegrała ani jednego meczu. Największe gwiazdy – z Mesutem Oezilem i Alexisem Sanchezem na czele – myślami są już w innych klubach. Gdzie jest myślami ich trener, którego kontrakt kończy się po tym sezonie i który – choć warunki nowej umowy zostały ponoć uzgodnione jeszcze w listopadzie – wciąż jasno nie powiedział, czy zamierza przedłużyć go o kolejne dwa lata.

Ferguson i konie

Najwybitniejszymi trenerami w historii futbolu byli ci, którzy zrozumieli, że jest on ciągłą zmianą, todo cambia, jak śpiewała kiedyś Mercedes Sosa. Szkot Alex Ferguson to znakomity przykład szkoleniowca, który potrafił utrzymywać swoją drużynę w elicie europejskiego futbolu przez ponad dwie dekady, niejednokrotnie przebudowując ją niemal od podstaw, sprzedając piłkarzy, wymieniając współpracowników ze sztabu szkoleniowego i adaptując się do zachodzących wokół przemian, dotyczących nie tylko taktycznych trendów, ale także np. rewolucji cywilizacyjnej, jaką przyniosły internet, smartfony i portale społecznościowe. Ferguson jest również rzadkim przykładem trenera, który umiał się wycofać jako zwycięzca, po zdobytym kolejny raz mistrzostwie Anglii – inna sprawa, że wystawiając tym samym Manchester United na okres kilkuletniej smuty.