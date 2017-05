Sumienie dobrej zmiany

Miesiąc temu minęła 115. rocznica urodzin Józefa Mackiewicza. Pisarza, który na jednej z konferencji przedstawił się jej uczestnikom w słowach „narodowość: antykomunista, przekonania: kontrrewolucjonista, kraj pochodzenia: Europa Wschodnia".

W tej krótkiej ankiecie zawiera się cały światopogląd Mackiewicza, radykalnego przeciwnika komunizmu i nacjonalizmu. Wroga dwóch ideologii, które ręka w rękę zniszczyły jego świat – wielonarodowy region Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Ale pisać o Mackiewiczu wyłącznie w kategoriach negacji, wskazywać to, z czym, a nie o co walczył, byłoby zafałszowaniem tej postaci. Chyba najsłynniejszy jego bon mot: „jedynie prawda jest ciekawa", brzmi banalnie. Ale banalne nie były już konsekwencje, jakie wyciągnął on z tych słów. Sprzeciw wobec polityki narodowościowej sanacji, strategii politycznej AK w czasie drugiej wojny, polegającej na walce z niemieckim i wspieraniu sowieckiego agresora, pisanie wprost o zbrodniach wojennych aliantów, takich jak wymierzone w ludność cywilną bombardowania Niemiec, krytykowanie Kościoła za zbliżenie z rządzącymi w bloku wschodnim Sowietami kosztem milczenia na temat zbrodniczości systemu komunistycznego.