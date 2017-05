Jan Maciejewski: Miłość w czasach późnego kapitalizmu

Status miłości w społeczeństwie jest odzwierciedleniem naszej aktualnej kondycji. Najważniejsze z uczuć, do jakich zdolny jest człowiek, zostało dziś podporządkowane logice rynku.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, kiedy żywa była wśród wyznawców Chrystusa wiara w jego bliskie powtórne przyjście na ziemię, apokaliptyczny zapał natchnął św. Pawła do stworzenia „Hymnu do miłości", jednego z najpiękniejszych w naszej kulturze tekstów poświęconych temu uczuciu. Miłość człowieka do Boga stała się wzorem dla związku dwojga ludzi. Tę zależność oddaje inny fragment z listów św. Pawła, w którym pisał on: „Mężowie, miłujcie żony wasze tak jak Chrystus umiłował Kościół".

Później, kiedy chrześcijaństwo zaczęło rozgaszczać się w świecie, małżeństwo stało się jednym z narzędzi budowania społecznego porządku; potwierdzeniem i umocnieniem stanowych podziałów. Z kolei romantyzm, który był okresem walki z istniejącym ładem, przyniósł ze sobą wizję miłości jako siły przeciwstawiającej się porządkowi, hierarchii i regułom rządzącym społeczeństwem.