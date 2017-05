Aneta Wawrzyńczak: Nawet jak ślubu nie będzie, wytrzymają

Bywa, że dwoje ludzi darzy się uczuciem, spędza ze sobą czas, może porozmawiać, przytulić się, pocałować. Ale żeby w świetle prawa mogli być razem, potrzebna jest zgoda sądu.

W kawiarni przy rondzie Wiatraczna na warszawskiej Pradze-Południe Kasię i Andrzeja wszyscy doskonale znają, kłaniają się, uśmiechają, pytają o zdrowie. Niedzielnym popołudniem są już po pracy (ona, lat 49, handluje kwiatami, on, 38-latek, jej pomaga), Kasia więc może sobie pozwolić na piwo z sokiem, bo takie jej bardziej smakuje, i słomką, bo z racji dziecięcego porażenia mózgowego szklanki w dłoniach nie utrzyma. Andrzej, po męsku, bierze klasyczne jasne pełne.

Poznali się na internetowym czacie w 2007 roku, Andrzej na chybił-trafił wchodził do różnych pokojów, w końcu zawędrował do „niepełnosprawnych", przejrzał na szybko listę pseudonimów, wpadła mu w oko katrzyna68. – Zaciekawiło mnie, czy ma 68 lat, czy urodziła się w '68 – śmieje się. Wiadomo w każdym razie było, że jest od niego starsza, jak się później okazało, o 11 lat. Co jej absolutnie nie przeszkadza, a i jemu również, w końcu, jak przypomina Andrzej, „mówią, że im starsze wino, tym lepsze". Kasia była weteranką czata, tego dnia akurat pisała z kilkoma osobami, z kobietami też, czysto towarzysko, miłości nie szukała, wcześniej się znaleźć nie udało, teraz (to znaczy wtedy) nie uda się tym bardziej, tak myślała. Andrzej z kolei był po kilku związkach, „częściowo na żywo, częściowo przez internet", wszystkie „raczej krótkotrwałe", bo zabrakło przede wszystkim cierpliwości, „w obie strony to działało".