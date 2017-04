Michał Szułdrzyński: Papież Franciszek wysoko zawiesza poprzeczkę

Franciszek posiada niezwykłą umiejętność wprowadzania w konsternację nie tylko członków Kościoła, ale całego świata. Nie inaczej było w ubiegły weekend, gdy porównał obozy dla uchodźców z koncentracyjnymi.

W bazylice św. Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej papież mówił o współczesnych męczennikach za wiarę. Przypomniał historię, którą opowiedział mu pewien muzułmanin na wyspie Lesbos. Gdy islamiści zobaczyli krzyż u jego żony, chrześcijanki, zażądali, by rzuciła go na ziemię. Usłyszawszy odmowę, poderżnęli jej gardło. Franciszek z żalem dodał, że niestety nie zna dalszych losów męża tej kobiety. – Nie wiem, czy udało się mu wyjść z tego obozu koncentracyjnego, bo obozy uchodźców są obozami koncentracyjnymi dla tłumów pozostawionych tam ludzi – stwierdził.

Słowa papieża brzmią szokująco. Przecież nikt nie zamyka uchodźców w obozach po to, by ich tam zgładzić. Po totalitaryzmach XX wieku używanie tego typu porównań powinno być jednak opatrzone pewnymi zastrzeżeniami. Ale nie zatrzymujmy się na pierwszym wrażeniu, jakie wywołuje wypowiedź Franciszka. Pamiętać należy, że nie wszystkie obozy koncentracyjne były obozami śmierci. Rosjanie mieli tworzyć obozy, w których przetrzymywano konfederatów barskich nie po to, by ich zgładzić, lecz by ich potem zesłać na Syberię. Chodzi więc raczej o to, by trzymać w izolacji osoby, nieraz całe grupy, które nie pasują do społeczeństwa. Taki cel przyświecał tym, którzy wymyślili obozy katorżniczej pracy w Rosji, zaadaptowane potem przez bolszewików.