Karoshi - azjatycka kultura pracy może cię zabić

Azjatycki kapitalizm wytworzył specyficzną kulturę pracy, w której ludzie dają z siebie wszystko, naprawdę wszystko. Tylko w ubiegłym roku w Chinach przepracowanie było przyczyną śmierci ok. 600 tys. osób.

Jest czwarta nad ranem. Moje ciało się trzęsie. Będę umierać. Jestem taka zmęczona" – napisała na Twitterze 24-letnia Matsuri Takahashi, pracownica Dentsu, największej japońskiej agencji reklamowej. W ciągu jednego miesiąca spędziła w pracy 105 godzin nadliczbowych. W biurze robiła wszystko, by sprawiać wrażenie, że radzi sobie z ogromem obowiązków. Jej organizm i psychika jednak nie wytrzymywały. Matsuri popełniła samobójstwo, wyskakując z okna należącego do firmy budynku. Zrobiła to w wigilię Bożego Narodzenia, dzień traktowany przez Japończyków jako okazja do dobrej zabawy w klubach, picia i randkowania. Jej śmierć wywołała skandal, w wyniku którego podał się do dymisji prezes Dentsu. Firma zyskała łatkę nieludzkiego pracodawcy, a przez media i środowiska polityczne przetoczyła się dyskusja na temat zapobiegania podobnym przypadkom.

Karoshi od lat stanowi plamę na wizerunku japońskiego kapitalizmu. Policyjne statystyki mówią, że tylko w zeszłym roku co najmniej 90 Japończyków i Japonek popełniło samobójstwo z powodu przepracowania. Tysiące zmarło na dolegliwości związane ze zbyt długim przebywaniem w pracy: zawały serca, wylewy, a nawet niedożywienie. Ministerstwo Zdrowia ostrożnie wskazuje, że rocznie z tych przyczyn w Kraju Kwitnącej Wiśni umiera ponad 2 tys. osób. Narodowa Rada Obrony Ofiar Karoshi szacuje jednak liczbę tego typu zgonów na 10 tys. rocznie, czyli mniej więcej tyle, ile osób w Japonii ginie co roku w wyniku wypadków drogowych. Zjawisko karoshi nie jest jednak tylko japońską specyfiką. Ta plaga jest znana w Korei jako gwarosa, a w Chinach jako guolaosi. Pod koniec zeszłego roku chińska państwowa telewizja CCTV podała statystyki mówiące, że co roku w Państwie Środka na dolegliwości związane z przepracowaniem umiera ok. 600 tys. ludzi. To trochę więcej, niż liczy np. populacja Poznania.