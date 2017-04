Pseudonauka podbija Rosję. Szarlatani na usługach Kremla

W kraju, który wydał 17 noblistów w różnych dziedzinach nauki, triumfy świeci dziś doktor, która twierdzi, że mężczyźni powstali z żeńskich hermafrodytów, a GMO to broń biologiczna przywieziona na Ziemię przez kosmitów. Rosyjskie władze, zamiast zwalczać takich hochsztaplerów, wykorzystują ich pseudonaukowe teorie do swoich celów.

Rudowłosa dziewczyna odwraca głowę i zerka w stronę kamery. Nikol Kuzniecowa uśmiecha się i ociera łzy szczęścia. Właśnie udało jej się przejść do kolejnego etapu popularnego rosyjskiego show „Bitwa jasnowidzów", w którym ludzie udowadniają swoje nadprzyrodzone zdolności. Kuzniecowa poprawnie wskazała jeden samochód z 30, w którym ukryty był młody chłopak. Rosjanka, która, jak sama twierdzi, medium jest od 15 lat, nie tylko znalazła nastolatka, ale również wyczuła, że jego ojciec zmarł „jakiś czas temu". „To prawda, w 1998 roku. Jesteś niesamowita" odpowiedział zaskoczony.

W następnych odcinkach Nikol, wróżąc z ręki, opisuje nieznajomego mężczyznę ukrytego za parawanem. Później patrząc na garść ziemi z miejsca przestępstwa, opowiada, jaki miało przebieg. Kuzniecowa dzięki swoim występom w programie stała się celebrytką, a ludzie ustawiają się w kolejce by skorzystać z jej usług. Tygodnik „The Moscow Time", który w 2016 roku opisał scenę z samochodami, przypomina, że wyczyny uczestników „Bitwy jasnowidzów" przyciągają przed telewizory miliony Rosjan. Według badań Instytutu Gallupa był to jeden z pięciu najchętniej oglądanych show w grudniu 2015 roku. Ta fascynacja parapsychologią to tylko część szerszego zjawiska, jakim jest obecnie rozwój pseudonauki w Rosji. I choć hochsztaplerów nie brakuje na całym świecie, to nie wszędzie znajdują oni wsparcie władz.