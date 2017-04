„Poruszona mapa” Czaplińskiego czyli przestrzeń wyobraźni

Czapliński próbuje odpowiedzieć na pytanie: gdzie leży Polska.

Pytanie to zadaje z perspektywy „geografii wyobrażonej", dziedziny stworzonej przez Edwarda Saida. Mapy geograficzne i polityczne nie definiują w całości postrzegania naszego położenia; nie decydują o tym, jak rozumiemy nasze miejsce w świecie. To bowiem zależy od naszych kultury i tożsamości. „W końcu literatura i geografia to pisanie", twierdzi Czapliński. To w literaturze powstaje obraz naszego położenia i przynależności. Pisarze decydują o tym, do czego aspirujemy, czego się wstydzimy – słowem, gdzie chcielibyśmy, jako naród, się znaleźć.

W XX wieku geografię wyobrażoną przez Polaków najlepiej ilustrował tytuł książki Adolfa Bocheńskiego „Między Niemcami a Rosją". Czapliński opisuje w swojej książce historię „poruszenia" wyobrażonej mapy Polski w ostatnich kilku dekadach. Do dominującego dotąd w naszej wyobraźni przeciwstawienia wschód – zachód dodaje inne: północ – południe. O ile ta pierwsza dychotomia opisywała naszą potrzebę suwerenności (uciec ze wschodu znaczy wyrwać się ze szponów Rosji), o tyle druga otwiera perspektywę łączenia suwerenności ze współzależnością z pozostałą częścią kontynentu.