„Sniper: Ghost Warrior 3”: Snajper w otwartym świecie

Zaletą „Sniper: Ghost Warrior 3" jest nowy dla serii otwarty świat, wywołujący skojarzenia z tak cenionymi produkcjami, jak „Far Cry 4".

CI Games (znane wcześniej jako City Interactive) należy do największych i najbardziej doświadczonych polskich producentów gier. Na koncie ma kilkadziesiąt tytułów, jednak początkowo były to tanie, niezbyt udane produkcje. Dopiero sukces pierwszej części „Sniper: Ghost Warrior" – kilka milionów sprzedanych egzemplarzy – przekonał zarząd firmy do zmiany taktyki. Dzięki temu mogły powstać tak rozbudowane i efektowne produkcje, jak „Lords of the Fallen" czy właśnie „Sniper: Ghost Warrior 3".

Jej bohaterem jest Jonathan North, żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, który zostaje zrzucony nad Gruzją. Kraj pogrążył się w wojnie domowej i jedynie interwencja może położyć jej kres. Gracz szybko przejmuje kontrolę nad tytułowym snajperem i rusza do akcji. Po drodze otrzymuje do wykonania misje polegające m.in. na ratowaniu zakładników i zabijaniu dowódców wroga.