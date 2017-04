Irena Lasota: W wielu krajach widać coraz więcej nienawiści

Coraz więcej w krajach, w których odbywają się demokratyczne wybory, widać nienawiści, która kiedyś charakteryzowała stosunki poddanych z dyktatorami.

Można się cieszyć z wielu rzeczy. Gdy człowiek jest w dobrym humorze, cieszy go ładna pogoda, śpiewający ptaszek czy dobre lody. Miałam kiedyś młodego podopiecznego, którego pamiętam po prawie pół wieku. – Irena, zobacz, jaka ładna pogoda – powiedział, podskakując radośnie w Bronksie. – Co ty opowiadasz, Mark. Pada deszcz, jest zimno i wieje wiatr – odpowiedziałam ponuro. – No tak, ale wyobraź sobie, jak byłoby ładnie, gdyby nie było wiatru, deszczu i zimna – usłyszałam.

Z nas dwojga ja uchodziłam za tę normalną, a Mark nie: miał siedem lat, jego matka popełniła samobójstwo, ojciec był w więzieniu, a psychiatrzy dawali mu coraz większe dawki ritaliny, moim zdaniem z frustracji i zemsty, że choć nie umiał jeszcze czytać, ogrywał ich w szachy.